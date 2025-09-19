Iğdır FK, Ümraniyespor'u 1-0 Mağlup Ederek İlk Galibiyetini Aldı

Iğdır FK Teknik Sorumlusu Mete Işık, Ümraniyespor müsabakasının ardından bu maçı hak ederek kazandıklarını ve puan cetvelindeki yerlerinin takım kapasitelerini yansıtmadığını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Ümraniyespor'a konuk olan Iğdır FK, rakibini 1-0 mağlup etti ve ligde bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Müsabaka sonunda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Iğdır FK Teknik Sorumlusu Mete Işık, "İki takım da puan cetvelinde hak ettiği yerlerde değil. Ümraniyespor da iyi bir takım, daha iyi yerlerde olmayı hak ediyor. Umarım ilerleyen haftalarda daha iyi yerlere gelir. Biz oynadığımız futbolla çok daha iyi yerde olması gereken bir takımız. Şu an puan cetvelindeki yerimiz bizim takım kapasitemizi yansıtmıyor. Bu maçı mutlaka kazanmak için sahaya çıkmıştık. İki takım da 3-4-3 gibi oynadı. Satranç gibi oynandı maç. Gerek Bülent hoca gerekse biz olabildiğince oyunu kilitlemeye, az pozisyon vermeye çalıştık. Atan tarafın kazanacağı bir müsabakaydı. Çok istiyorduk bu maçı kazanmayı. Biz de Ümraniye gibi birinci haftadan beri galip gelemiyorduk. Bu galibiyeti fazlasıyla hak ettiğimizi düşünüyorum. Bu galibiyet başta başkanımız ve yönetim kurulu olmak üzere tüm Iğdır halkına, taraftarına armağan olsun. İnanıyorum ve diliyorum ki Iğdır FK, bundan sonraki maçlarda çok daha iyi futbol oynayarak daha iyi sonuçlar alacaktır" şeklinde konuştu. - İSTANBUL