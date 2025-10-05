Haberler

Iğdır FK, İstanbulspor'u 2-1 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, sahasında İstanbulspor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Goller Koita ve Güral Vural'dan geldi, İstanbulspor'dan Loshaj ise bir golle karşılık verdi. Maçta toplamda iki kırmızı kart gösterildi.

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Oğuzhan Kocaçoban, Kerem Kalkan

Alagöz Holding Iğdır FK: Sinan Bolat, Alim Öztürk, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 71 Ali Kaan Güneren), Fofana, Mendes (Dk. 66 Ahmet Engin), Doğan Erdoğan (Dk. 81 Eyüp Akcan), Koita, Gökcan Kaya (Dk. 81 Rotariu), Serkan Asan, Güray Vural, Burak Bekaroğlu

İstanbulspor : İsa Doğan, Vorobjovas, Loshaj, Abdullah Dijlan Aydın, Özcan Şahan, Duhaney, Emrecan Uzunhan (Dk. 81 Fatih Tultak), Cham (Dk. 63 Fahri Kerem Ay), Ertuğrul Sandıkcı (Dk. 46 Mustafa Sol), Mamadou, Ali Şahin Yılmaz

Goller: Dk. 40 Koita, Dk. 86 Güral Vural (Penaltıdan) (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 75 Loshaj ( İstanbulspor )

Kırmızı kartlar: Dk. 90+1 Ali Şahin Yılmaz ( İstanbulspor ), Dk. 90+2 Koita (Alagöz Holding Iğdır FK)

Sarı kartlar: Dk. 31 Oğuz Kağan Güçtekin, Dk. 66 Burak Bekaroğlu (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 39 Emrecan Uzunhan, Dk. 77 Duhaney ( İstanbulspor )

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, konuk ettiği İstanbulspor'u 2-1 yendi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Spor
