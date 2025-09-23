Iğdır FK, Hatayspor'u 4-2 Mağlup Etti

TFF 1'inci Lig'in 7'nci haftasında Iğdır FK, sahasında Atakaş Hatayspor'u 4-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 7'nci dakikada Gökcan Kaya'nın golüyle öne geçti. Hatayspor, 9'uncu dakikada Rui Pedro ile skoru eşitlese de 24'üncü dakikada yeniden sahneye çıkan Gökcan Kaya Iğdır'ı 2-1 öne geçirdi.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Iğdır FK, 60'ıncı dakikada Ahmet Emin Engin'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Konuk ekip Hatayspor, 81'inci dakikada Oğuzhan Matur ile umutlansa da maçın uzatma bölümünde Koita'nın kaydettiği golle Iğdır FK sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Iğdır FK'da Conte 70'inci dakikada kırmızı kart gördü.