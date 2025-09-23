Haberler

Iğdır FK, Hatayspor'u 4-2 Mağlup Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 1. Lig 7. haftasında Iğdır FK, sahasında Atakaş Hatayspor'u 4-2 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Gökcan Kaya'nın iki gol attığı mücadelede Iğdır, maç boyunca üstünlüğünü korudu.

TFF 1'inci Lig'in 7'nci haftasında Iğdır FK, sahasında Atakaş Hatayspor'u 4-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 7'nci dakikada Gökcan Kaya'nın golüyle öne geçti. Hatayspor, 9'uncu dakikada Rui Pedro ile skoru eşitlese de 24'üncü dakikada yeniden sahneye çıkan Gökcan Kaya Iğdır'ı 2-1 öne geçirdi.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Iğdır FK, 60'ıncı dakikada Ahmet Emin Engin'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Konuk ekip Hatayspor, 81'inci dakikada Oğuzhan Matur ile umutlansa da maçın uzatma bölümünde Koita'nın kaydettiği golle Iğdır FK sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Iğdır FK'da Conte 70'inci dakikada kırmızı kart gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Trump ve Erdoğan BM zirvesinde yan yana

Trump ve Erdoğan masanın başında yan yana
Derin Talu isyan etti: Sütyen alamıyorum

Derin Talu'nun derdine bak: Sütyen alamıyorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca memuru ilgilendiren adım: Maaş promosyonları Rekabet Kurulu'nda

Milyonlarca memuru ilgilendiren konu, Rekabet Kurulu'na taşındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.