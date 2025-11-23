Haberler

Iğdır FK, Erzurumspor'u 2-1 Yenerek Üst Sıralara Tırmandı

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 14. haftasında Iğdır FK, evinde Erzurumspor FK'yı 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın gollerini Gerxhaliu'nun kendi kalesine attığı gol ve Bruno'nun bulduğu golle kazandı.

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 14. haftasında Iğdır FK evinde karşılaştığı Erzurumspor FK'yı 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

15. dakikada ev sahibi takımın sağ kanattan geliştirdiği atakta Fofana'nın pasında topla Ryan Mendes'in ortasında kale sahasında Gerxhaliu'ya çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

25. dakikada Iğdır FK'nın sol kanattan geliştirdiği atakta Mendes'in ortasında penaltı noktasında bulunan Alim gelişine sert vurdu, top direkten oyun alanına döndü.

30. dakikada konuk takımın orta alandan geliştirdiği atakta Benhur'un ara pasında Eren Tozlu, kaleci Muhammet Taha'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Müsabakanın hakemi Furkan Aksuoğlu, VAR incelemesinin ardından penaltıya karar verdi. Penaltıda topun başına geçen Eren Tozlu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

61 dakikada Gökcan'ın orta alandan ara pasıyla defansın arkasına sarkan Bruno sağ çaprazdan caza sahası içine girerek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Orbanic'in sağından ağlarla buluştu. 2-1

90+5. dakikada Oğuz'un ara pasında Koita, kaleci Orbanic'i geçtikten sonra topu ağlara gönderdi. VAR incelemesinin ardından gol iptal edildi.

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Kerem Ersoy, Çağrıcan Pazarcıklı

Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Alim Öztürk, Caner Cavlan (Serkan Asan dk. 69), Burak Bekaroğlu, Oğuz Kağan Güçtekin, Moryke Fofana (Dorin Rotariu dk. 85), Ryan Mendes (Ahmet Engin dk. 78), Doğan Erdoğan, Ali Kaan Güneren, Gökcan Kaya, Gianni Bruno (Fode Koita dk. 85)

Yedekler: Sinan Bolat, Antoine Conte, Özder Özcan, Ali Yaşar, Valentin Eysseric, Aaron Suarez

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Erzurumspor FK: Matija Orbanic, Amar Gerxhaliu, Guram Giorbelidze, Orhan Ovacıklı (Ali Ülgen dk. 82), Yakup Kırtay, Brandon Baiye, Sefa Akgün (Cheikne Sylla dk. 69), Giovanni Crociata (Adem Eren Kabak dk. 82), Benhur Keser (Mustafa Yumlu dk. 82), Mustafa Fettahoğlu, Eren Tozlu

Yedekler: Erkan Anapa, Emre Erdem, Salih Sarıkaya, Ömer Kara

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Gol: Amar Gerxhaliu (dk. 15 k.k.), Bruno (dk. 61) (Iğdır FK), Eren Tozlu (dk. 30 pen.) (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Yakup Kırtay, Benhur Keser, Mustafa Fettahoğlu (Erzurumspor FK), Muhammet Taha Tepe, Burak Bekaroğlu (Iğdır FK) - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
