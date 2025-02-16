Iğdır FK, Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında oynanan Iğdır FK- Ankara Keçiörengücü maçının ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Iğdır FK, evinde karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, mücadelelerini artırarak devam edeceklerini belirterek, "Geldiğim zamandaki oyuncu grubunun gösterdiği reaksiyon, sonra ikinci maçta gerçekten iyi bir oyunla başlayıp hakemin kötü kararlarından kaynaklı kaybettiğimiz maç ve bu maç. Keçiören takımı bu ligde deplasmanda Kocaeli'den sonra en fazla puan toplayan takım. Gerçekten içeride iyi ve güçlü oyuncuları var, bir oyunları var. Bu üçüncü maçım, üç maçtır çok iyi oynayan bir ekip var. Bu maçta çok daha iyi oynayan bir ekibim vardı. Bu şekilde devam edeceğiz. Oyun gücümüz çok artacak, oyun coşkumuz, mücadelemiz artarak devam edecek. Ligin sonunda bu güzel işler bizi nereye götürecek hep beraber göreceğiz" diye konuştu.

Ankara Keçiörengücü cephesi

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise, "Aslında fazla söylenecek bir şey yok. Bize yakışmayan bir oyun ve sonuç, nihayetinde bu mağlubiyet. Iğdır spor daha çok istedi, galibiyetinden dolayı kutluyorum. Hakemi de güzel yönetiminden dolayı kutluyorum. Artık bu da bize ders niteliğinde bir maç olarak kayıtlara geçecek. Bunlardan ders çıkaracağız. Ben geldiğimden beri belki de ilk defa bu kadar verimsiz oynadık" şeklinde konuştu. - IĞDIR