Iğdır FK, 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, yeni sezon hazırlıklarına Ankara'da ikinci etap çalışmalarıyla başladı. Futbolcular, birinci etap sonrası toparlanma amacıyla antrenman yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında ikinci etap çalışmalarına Ankara'da başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, birinci etap sonrası verilen aranın ardından bugün İncek Alagöz Holding FK Tesisleri'nde toplandı.

Birinci etap çalışmalarını 5 Temmuz'da bitiren yeşil-beyazlı ekibin bugün yaptığı idman, 1 saat 35 dakika sürdü.

Yenilenme koşularıyla başlayan antrenman, pas organizasyonlarının ardından geniş alanda top kapma çalışmalarıyla tamamlandı.

Iğdır FK, yarın yapacağı çalışmalarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Spor
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