Iğdır'da voleybol turnuvası düzenlendi - Haberler

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Iğdır'da voleybol turnuvası düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Iğdır'da voleybol turnuvası düzenlendi

Iğdır'da Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde voleybol turnuvası düzenlendi.

IĞDIR (İHA) - Iğdır'da Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde voleybol turnuvası düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası çerçevesinde Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Iğdır Kazım Karabekir Spor Salonunda voleybol turnuvası düzenlendi. Düzenlenen turnuvaya kentteki liselerde eğitim gören kız ve erkek öğrenciler de dahil oldu. Karma 26 takımın olduğu turnuvadaki her takıma rütbeli amirler ile bayan polis memurları da eşlik etti. Turnuvanın final karşılaşması öncesi jandarma ve polis voleybol takımları dostluk maçı yaptı. Dostluk maçı sonrası turnuvanın finaline kalan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) karşılaştı.

Karşılaşmada birinci olan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) kupayı Iğdır İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca'dan aldı. - IĞDIR

Iğdır'da voleybol turnuvası düzenlendi

Iğdır'da voleybol turnuvası düzenlendi

Iğdır'da voleybol turnuvası düzenlendi

Iğdır'da voleybol turnuvası düzenlendi

Iğdır'da voleybol turnuvası düzenlendi

İhlas Haber Ajansı / Spor

voleybol, Iğdır, Polis, Türk, Spor, Haberler

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