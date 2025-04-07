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Iğdır'da Uluslararası Nevruz Judo Turnuvası Başladı

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Iğdır'da Türkiye, İran ve Azerbaycan'dan 204 sporcunun katılımıyla düzenlenen Uluslararası Nevruz Judo Turnuvası, 7-11 Nisan tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Turnuvanın sonunda dereceye giren sporcular ödüllendirilecek.

Iğdır'da Türkiye, İran ve Azerbaycan'dan 204 sporcunun katılımıyla Uluslararası Nevruz Judo Turnuvası başladı.

Türkiye, İran ve Azerbaycan'dan 204 sporcunun katılımıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Judo Federasyonu Iğdır Temsilciliği'nin 7-11 Nisan'da düzenlediği turnuva kapsamında Iğdır Emek Spor Salonu'nda ortak antrenman gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdür Vekili Savaş Kaya, turnuvanın ardından dereceye giren sporcuların ödüllendirileceğini söyledi.

Cuma günü sona erecek turnuvanın, sporun dostluk ve kardeşliğin evrensel değerlerini pekiştiren bir etkinlik olmasını temenni eden Kaya, organizasyonun kentin tanıtımına da büyük katkı sağlayacağını aktardı.

Kaynak: AA / Bülent Mavzer - Spor
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