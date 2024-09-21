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Iğdır'da Masa Tenisi Kursları Devam Ediyor

Iğdır'da Masa Tenisi Kursları Devam Ediyor
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Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen masa tenisi kursları, gençlerin sağlıklı yaşam tarzı benimsemesi ve sporun yaygınlaştırılması amacıyla hız kesmeden devam ediyor. Deneyimli antrenörler eşliğinde verilen kurslara başlangıç seviyesindeki katılımcılar da dahil olmak üzere herkes katılabiliyor.

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen masa tenisi kursları tüm hızıyla devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Spor Okulları projesi kapsamında, Iğdır'da masa tenisi kursları hız kesmeden devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen kurslar, sporun yaygınlaştırılması ve gençlerin sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemesi amacıyla gerçekleştiriliyor. Iğdır'daki gençler, deneyimli antrenörler eşliğinde masa tenisi tekniklerini öğrenme ve yeteneklerini geliştirme fırsatı buluyor. Hem başlangıç seviyesindeki katılımcılar hem de daha deneyimli sporcular için uygun olan kurslar, haftanın belirli günlerinde gerçekleştiriliyor. Kurslara katılan gençler, hem spor yapmanın keyfini yaşıyor hem de sosyal etkileşim imkanı buluyor. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlik Yaşam Spor

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