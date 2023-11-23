Iğdır'da 'En İyi Narkotik Polisi? Anne' Projesiyle Yüzlerce Kişiye Eğitim Verildi

Iğdır'da 'En İyi Narkotik Polisi? Anne' projesi kapsamında yüzlerce kişiye eğitim verildi. İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje ile uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme eğitimleri devam ediyor. Eğitim programında narkotik köpeklerin gösterisi de yapıldı.

Iğdır'da 'En İyi Narkotik Polisi? Anne' projesi kapsamında yüzlerce kişiye eğitim verildi

IĞDIR - "En İyi Narkotik Polisi? Anne" projesi çerçevesinde Iğdır'da yüzlerce kişiye eğitim verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesiyle, uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme eğitimleri devam ediyor. Iğdır Kazım Karabekir Spor Salonunda gerçekleştirilen eğitim programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Programda madde bağımlılığının önlenmesi için izlenmesi gereken yollar hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitimde Iğdır'da uyuşturucu bulmakta kullanılan narkotik köpeklerin gösterisi de büyük beğeni topladı. Narkotik dedektör köpeği 'Kral', çantadaki saklı uyuşturucuyu kısa sürede bularak katılımcıların beğenisini topladı. Programda ayrıca madde bağımlılığının önlenmesi için izlenmesi gereken yollar hakkında sunum yapıldı.

Programda bir konuşma yapan Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Ercan Turan, uyuşturucu madenin önlenmesinde annelere büyük rol düştüğünü söyleyerek; "Farkındalığımız yüksek olsun, kaynağında kurutalım. Bu uyuşturucu ve uyarıcı maddeler bir kez insan hayatına girdin mi alışkanlık haline geldi mi kurtulmak zor olur. Ama ilk başta farkına vardığınız zaman biraz da çocuklarımıza ilgi gösterdiğimiz zaman keşfettiğimiz an çok hızlı bir şekilde müdahale edip çocuklarımızı kurtarabiliyoruz. Bildiğiniz gibi bu uyuşturucu gençlerimizi, geleceğimizi zehirlediği gibi terör örgütlerin de finansman kaynağıdır" dedi.

"En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi eğitimine katılımın yoğun olduğu görüldü.