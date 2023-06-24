Iğdır'da Alagöz Holding 3. Kayısı Cup Tenis Turnuvası sona erdi

Iğdır'da düzenlenen Alagöz Holding 3. Kayısı Cup Tenis Turnuvası, 152 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Turnuvada Esila Toklu tek kadınlarda, Mete Köseoğlu ise tek erkeklerde birinci oldu. Çift kadınlarda Esila Toklu-Şehrazat Dağcı, çift erkeklerde ise Mete Köseoğlu-Kaan Dönmez ekibi birinci oldu. Ödüller Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi tarafından verildi.