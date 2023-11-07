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Iga Swiatek WTA Finalleri'nde şampiyon oldu

Kadınlar Tenis Birliği tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nde Polonyalı Iga Swiatek, ABD'li Jessica Pegula'yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Swiatek, 2-0'lık setlerle rakibini yenerek kariyerindeki 4. grand slam zaferini elde etti ve tek kadınlarda dünya bir numarası oldu.