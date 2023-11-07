Iga Swiatek WTA Finalleri'nde şampiyon oldu
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Kadınlar Tenis Birliği tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nde Polonyalı Iga Swiatek, ABD'li Jessica Pegula'yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Swiatek, 2-0'lık setlerle rakibini yenerek kariyerindeki 4. grand slam zaferini elde etti ve tek kadınlarda dünya bir numarası oldu.
Kadınlar Tenis Birliği tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nde ABD'li Jessica Pegula'yı mağlup eden Polonyalı Iga Swiatek, şampiyonluğa ulaştı.
İlk kez 1972'de düzenlenen ve kadınlar dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren WTA Finalleri, Meksika'nın Cancun kentindeki final maçıyla sona erdi.
Tekler final müsabakasında, dünya 3 numarası ABD'li Pegula ile dünya 2 numarası Polonyalı Swiatek karşılaştı.
22 yaşındaki Swiatek, 29 yaşındaki rakibini 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup ederek zafere ulaştı.
Kariyerinde 4 grand slam zaferi bulunan Swiatek, bu şampiyonlukla tek kadınlarda yeniden dünya bir numarası oldu.