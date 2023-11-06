Iga Swiatek WTA Finalleri'nde finale yükseldi

Kadınlar Tenis Birliği tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nde Aryna Sabalenka'yı mağlup eden Iga Swiatek, finale yükseldi. Swiatek, yarın oynanacak finalde ABD'li Jessica Pegula ile karşılaşacak.

Kadınlar Tenis Birliği tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nde Aryna Sabalenka'yı mağlup eden Iga Swiatek, finale yükseldi.

İlk kez 1972'de düzenlenen ve kadınlar dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren WTA Finalleri'ne, Meksika'nın Cancun kentinde devam edildi.

Tekler yarı final müsabakasında, dünya 1 numarası Belaruslu Sabalenka ile dünya 2 numarası Polonyalı Swiatek karşılaştı.

Dün oynanması planlanmasına rağmen maç başlarında yaşanan şiddetli yağış nedeniyle yarıda kalan ve bugüne ertelenen müsabakada, Swiatek, rakibini 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

Kariyerinde 4 grand slam şampiyonluğu bulunan Swiatek, yarın oynanacak finalde ABD'li Jessica Pegula ile karşılaşacak.