Iga Swiatek ve Daniil Medvedev, Fransa Açık'ta son 16'ya kaldı - Haberler

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Iga Swiatek ile Daniil Medvedev, dördüncü tura çıktı.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 7. gün sabah seansındaki tek kadınlar 3. tur maçında, dünya sıralamasının zirvesinde yer alan Polonyalı Swiatek ile 95 numaralı seribaşı Karadağlı Danka Kovinic karşılaştı.

2020 Fransa Açık şampiyonu Swiatek, 1 saat 30 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup ederek bu sezonki galibiyet serisini 31 maça çıkarırken, adını da son 16 tenisçi arasına yazdırdı.

Medvedev zorlanmadı

Tek erkeklerde, turnuvaya tarafsız sporcu unvanıyla katılan 2 numaralı seribaşı Rus Medvedev, Sırbistanlı Miomir Kecmanovic'i (31 numaralı seribaşı) 6-2, 6-4 ve 6-2'lik setlerle zorlanmadan 3-0 yenerek dördüncü tura kaldı.

7 numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev, dünya 37 numarası Şilili Cristian Garin'i 6-4, 3-6, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 3-1 mağlup etti.

11 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner ise 60 numaralı seribaşı ABD'li Mackenzie Mcdonald'ı 6-3, 7-6, 6-3'lük setlerin ardından 3-0'la geçti.