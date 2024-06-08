Iga Swiatek Fransa Açık'ta üst üste 3. kez şampiyon

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'taki (Roland Garros) tek kadınlar finalinde, 12 numaralı seribaşı İtalyan Jasmine Paolini'yi 2-0 mağlup eden 1 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek, turnuvada üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaştı.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvada, tek kadınlardaki final maçında, Swiatek ile Paolini karşı karşıya geldi.

Fransa Açık'ın 2020, 2022 ve 2023 şampiyonu Swiatek, kariyerlerinin ilk grand slam finaline çıkan Paolini'yi 1 saat 8 dakika süren karşılaşmada 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yendi.

Bu sonuçla, 23 yaşındaki Polonyalı raket, Fransa Açık'ta üst üste 3. kez, toplamda 4. kez şampiyon oldu.