Iga Swiatek, Cincinnati Masters turnuvasından elendi Tek kadınlarda dünya 1 numarası Polonyalı tenisçi Iga Swiatek, katıldığı Cincinnati Masters turnuvasına son 16 turunda veda etti. Tek kadınlarda dünya 1 numarası Polonyalı tenisçi Iga Swiatek, katıldığı Cincinnati Masters turnuvasına son 16 turunda veda etti. ABD'nin Cincinnati kentinde düzenlenen Kadınlar Tenis Birliği (WTA) 1000 turnuvasında mücadele eden 21 yaşındaki tenisçi, tek kadınlar son 16 turunda, dünya sıralamasının 24. basamağında yer alan ABD'li Madison Keys ile karşılaştı. Keys, 1 saat 25 dakika süren karşılaşmanın ardından 6-3 ve 6-4'lük setlerle rakibini 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Kariyerinde Swiatek'i ilk kez mağlup eden Keys, çeyrek finalde Kazak Elena Rybakina ile karşılaşacak. Spor Kaynak: AA / Doğa Kırmızıoğlu Tam Gemi Şok Denemeleri Wta Spor Haberler

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