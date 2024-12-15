İdris Alan'dan Elazığspor'a Prim Sözü

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı İdris Alan'dan, kritik Beyoğlu Yeni Çarşı maçı öncesi Elazığspor'a prim sözü geldi.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'un 16. Haftası'nda Beyoğlu Yeni Çarşı ile kritik bir maça çıkacak olan Elazığspor'a zorlu maç öncesi Elazığ TSO Başkanı İdris Alan'dan prim sözü geldi. Elazığspor kulübünden yapılan teşekkür paylaşımında; "Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Beyoğlu Yeni Çarşı FK karşılaşması için galibiyet primi vaadinde bulunmuştur. Maddi ve manevi her zaman kulübümüzün yanında olan İdris Alan'a, bu nazik jestinden dolayı teşekkür ederiz" denildi. - ELAZIĞ