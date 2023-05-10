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IDM Para Yüzme Dünya Serisi yarın Almanya'da başlıyor

IDM Para Yüzme Dünya Serisi yarın Almanya'da başlıyor

Spor Haberleri

IDM Para Yüzme Dünya Serisi yarın Almanya'da başlıyor.

IDM Para Yüzme Dünya Serisi yarın Almanya'da başlıyor.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 11-15 Mayıs tarihlerinde Berlin'de yapılacak organizasyona 400 sporcu katılacak.

2024 Paris Paralimpik Oyunları için puan veren organizasyonda Türkiye'yi milli sporcular Sevilay Öztürk, Sümeyye Boyacı, Koral Berkin Kutlu ve Elif İldem temsil edecek.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

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