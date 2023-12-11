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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakem Halil Umut Meler'e Yapılan Saldırıyı Kınadı

11 Aralık 2023 23:23 Güncelleme: 23:25 Abone Ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda hakem Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti. Yeşil sahalarımızda bu tür olayların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Yerlikaya, Türk hakemliğini yurt dışında da başarıyla temsil eden Meler'e geçmiş olsun dileklerini iletti.