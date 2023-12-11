İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakem Halil Umut Meler'e Yapılan Saldırıyı Kınadı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda hakem Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti. Yeşil sahalarımızda bu tür olayların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Yerlikaya, Türk hakemliğini yurt dışında da başarıyla temsil eden Meler'e geçmiş olsun dileklerini iletti.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşması sonunda hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yaşanan bu üzücü olayın takipçisiyiz"