Icardi yok! Galatasaray-Konayaspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galaytasaray sahasında Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. RAMS Park'ta oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Alper Çetin oturacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligin geride kalan bölümünde 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 44 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor.

TÜMOSAN Konyaspor ise ligde çıktığı maçların 4'ünü kazanırken, 6'sında berabere kaldı ve 7'sini kaybetti. Konya ekibi, topladığı 18 puanla haftaya 16. sırada başladı.

İLK11'LER

Galatasaray; Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Barış, Ndombele, Kerem Demirbay, Zaha, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu.

Konyaspor; Deniz Ertaş, Uğurcan, Calvo, Adil, Guilherme, Soner, Oğulcan, Prip, Cicaldau, Moreno, N. Oliveira.