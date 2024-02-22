İbrahim Yattara'nın İmranlıspor'a transferi tamamlandı

Sivas Süper Amatör Ligi takımlarından İmranlı spor'a transfer olan İbrahim Yattara'nın lisansı çıktı.

Trabzon spor'un eski yıldız futbolcusu İbrahim Yattara, Sivas'ta bulunan süper amatör spor kulüplerinden İmranlıspor'a transfer olmuştu. İmranlıspor'un yeni transferleri İbrahim Yattara'nın lisansı bugün çıktı. Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz İbrahim Yattara'nın lisansı bugün itibariyle çıktı. Hafta sonu oynanacak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü maçında futbolcumuz sahada olacaktır. Tüm sporseverlere duyurulur" denildi. - SİVAS