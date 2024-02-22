Üye Girişi
Haberler

İbrahim Yattara'nın İmranlıspor'a transferi tamamlandı

Güncelleme:

Trabzonspor'un eski futbolcusu İbrahim Yattara, Sivas Süper Amatör Ligi takımlarından İmranlıspor'a transfer oldu. Yattara'nın lisansı çıktı ve hafta sonu oynanacak maçta sahada olacak.

Sivas Süper Amatör Ligi takımlarından İmranlı spor'a transfer olan İbrahim Yattara'nın lisansı çıktı.

Trabzon spor'un eski yıldız futbolcusu İbrahim Yattara, Sivas'ta bulunan süper amatör spor kulüplerinden İmranlıspor'a transfer olmuştu. İmranlıspor'un yeni transferleri İbrahim Yattara'nın lisansı bugün çıktı. Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz İbrahim Yattara'nın lisansı bugün itibariyle çıktı. Hafta sonu oynanacak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü maçında futbolcumuz sahada olacaktır. Tüm sporseverlere duyurulur" denildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trabzonspor Sivas Spor Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title