İbrahim Üzülmez'den Beşiktaş taraftarına teşekkür Açıklaması - Haberler

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İbrahim Üzülmez'den Beşiktaş taraftarına teşekkür Açıklaması

AA - Musa Samur - Spor
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İbrahim Üzülmez'den Beşiktaş taraftarına teşekkür Açıklaması

Teknik direktör İbrahim Üzülmez, Beşiktaşlı taraftarlar arasında adının siyah-beyazlı ekibin teknik direktörlüğü için geçmesinden dolayı taraftarlara teşekkür etti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Teknik direktör İbrahim Üzülmez, Beşiktaşlı taraftarlar arasında adının siyah-beyazlı ekibin teknik direktörlüğü için geçmesinden dolayı taraftarlara teşekkür etti.

İbrahim Üzülmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın teknik direktörlüğü gibi "kutsal" bir göreve kendisini layık gören taraftarlara teşekkür etti.

"Belki bugün olmadı lakin sizlerin tabiriyle 'Deli İbrahim'iniz' olarak bir gün elbette birlikte olacağız." diyen İbrahim Üzülmez, "Şanlı Beşiktaş'ıma başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

AA / Musa Samur - Spor

İbrahim Üzülmez, Beşiktaş, Spor, Haberler

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