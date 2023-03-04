İbrahim Turgut: 'Ayrıştırıcı, bölücü, kin, nefret kusan söylemler oldu mu Rizeli olarak sesimiz çıkar'

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı İbrahim Turgut, hedeflerinin şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmak olduğunu söyledi. Ayrıca bazı maçlarda yapılan protestolar üzerine yapılan açıklamadan dolayı hedef alınmalarına cevap veren Turgut, "Böylesine bir durumda çıkıp da ayrıştırıcı, bölücü, kin, nefret kusan söylemler oldu mu bizimde Rizeli olarak sesimiz çıkar" dedi.

Süper Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, yarın oynayacakları Samsunspor maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Turgut, hedeflerinin şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmak olduğunun altını çizdi. Kaliteli transferler yaptıklarını ifade eden İbrahim Turgut, "İnşallah dostça ve sportmence galip gelmeye çalışacağız. Süper Lig yolunda şampiyon olarak çıkmayı hedefliyoruz. İyisiyle, kötüsüyle, acısıyla, tatlısıyla bir sezon geçirdik. Yapabildiklerimiz oldu, yapamadıklarımız da oldu. Yapmak istediklerimiz oldu, yapamayabildiklerimiz oldu. İlk sezon bazı transferler yaptık. Bunlardan bazıları istediğimiz verimde oldu, bazıları olmadı. İşin başında şuna karar vermiştik, popülist politika, popülist bir hareket izleyip ilk anda alkış alıp günün sonunu düşünmeyen değil, biz günün sonunu hesap edip, Rize'nin, Rizelinin sevdası olan Rizespor'umuzun günün sonunda en iyiye, en doğruya götürmeyi hedefledik. Çok düşündük, ince eledik, sık dokuduk ve geldiğimiz noktada ara sezon ve devre arasında ciddi transferler yaptık. Süper Lig dahil en fazla transfer yapan biz olmuş olabiliriz. Bu bizim bu konudaki hırsımızı, isteğimizi, ne düşündüğümüzü de ortaya koyuyor. Her transferin zahmetli serüveni var. Bunları alıp buraya getirmek, bize hangileri lazım, başarıya ulaşmak için doğru transfer hangisi, birinci sezondaki transferin hataların tekrar olmaması için. Transferlerimizin tamamına yakını isabetli. Çok kaliteli transferler oldu. Biz güçlü bir şekilde Süper Lig'e çıkalım. Çıktıktan sonrada Süper Lig'de de tutunmayı değil, güçlü bir şekilde mücadelemizi sürdürmeyi planlıyoruz. Şehrimizin, Rizelilerin Rizespor'a gönül verenlerin hepsini biliyoruz. Bu sorumluluk çok ciddi bir sorumluluk. Biz de bu sorumluluğunun ağırlığının farkındayız. İnşallah bu sorumluluğu başarıyla tamamlamayı düşünüyoruz. Kulübümüzün vadesi gelmiş, ödenmeyen hiçbir borcu yoktur" dedi.

"Kendini bilmez üç, beş kişiye de pabuç bırakmayız"

Çaykur Rizespor'un bazı maçlarda yapılan protestoları üzerine yaptığı kınama açıklamasının sosyal medyada taraftar gurupları tarafından eleştirilmesine de değinen Turgut, hassasiyetlerinin depremden kaynaklı zor süreçten kaynaklandığını ifade ederek, "Bizim ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş, ne Galatasaray, ne de başka bir kulüple hiçbir sıkıntımız, hiçbir kinimiz, hiçbir olumsuz fikrimizde yok. Biz ülkemizin böylesine büyük bir felaketten geçerken yazı da da belirttiğimiz gibi atılan gollere sevinmeye bile utanırken, ülkemizin her zamankinden daha çok milli olmaya, bir olmaya, beraber olmaya, şahsım ve kulübüm olarak birliğine beraberliğine bu kadar önem veren bir kulüp olarak bizim hassasiyetimiz asla büyük kulüplerin hiçbirine değildir. Hepsiyle de iyi diyaloglarımız vardır. Taraftarıyla da iyi diyaloğumuz vardır. Kulüp üyeleriyle iyi diyaloğumuz vardır. Başkanlarıyla da iyi diyaloğumuz vardır. Bizim hassasiyetimiz ülkemizin geçtiği zor süreçten milletimizin de birlik ve beraberlik duruşuna zarar verdiğini düşündüğümüz birkaç kendine bilmezedir. Bizim söylediğimizi bunun dışına taşıyıp Rizespor'u ve şahsımı bu kurumlarla zıtlaşan, bu kurumlara karşı olan taraftara göstermeye çalışanların hepsi de büyük yanlış ve ayrıştırma içerisinde olanlardır. Biz Rizeliyiz, Rizeli dediğinde ülkenin birliğini, ülkenin menfaatini, beraberliği isteyen olmuştur. Böylesine bir durumda çıkıp da ayrıştırıcı, bölücü, kin, nefret kusan söylemler oldu mu bizim de Rizeli olarak sesimiz çıkar. Elbette ki saygımızı ve sevgimizi yerini biliriz ama kendini bilmez üç, beş kişiye de pabuç bırakmayız. Bunu kurumlarla, bunu taraftarla, bunu sokakla özdeşleştirenler, bölücülük yapıyordur ve ayrımcılığı yapan kendileridir. Biz asla bu kurumlarla derdimiz yoktur. Üç, beş kendini bilmeze, ayrımcılık yapmak isteyene, ülkenin huzurunu kaçırmak isteyene de söyleyecek sözümüz de her zaman olur" diye konuştu.

"Rizespor, Rizeli gibi ne yapması gerekiyorsa yaptı"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından organize edilen 'Omuz Omuza' kampanyasına kulüp olarak destek verdiklerini ancak bunun Allah ile kul arasında olduğu için paylaşmaktan kaçındıklarını kaydeden İbrahim Turgut, "Herkesin bir tavrı ve inancı olur. Bizim de inancımız bir elin verdiğini, diğer el duymasın. Bazen bazı şeyler teşvik maksatlı edilebilir ama Rizespor'un öyle bir reklama, Rizelinin öyle bir reklama ihtiyacı yok. Bizim ne yaptığımızı, Rizespor'un yaptığını, buradaki arkadaşların yaptığını Allah biliyor. Bu işlerde vicdan ve Allah için yapılmalıdır. Biz böyle bir yarışa girmiş olsak büyüklerin yüzü kızarırdı ama biz onun peşinde değiliz. Rize senin gibidir, Rizeli, Rizeli gibidir ne yapmasını bilir. Rizespor, Rizeli gibi ne yapması gerekiyorsa yaptı. Bunlar Allah'la olan, vicdanımızla aramızda olan işlerdir. Bu konuda emin olun öndesiniz" ifadelerini kullandı. - RİZE