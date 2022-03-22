İbrahim Toraman: İbrahim Üzülmez'in bana bireysel takıntısı vardı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - "Barıştık, sonra Üzülmez bana bir maçta durduk yere yumruk attı"

"Taraftarın önüne atılan ben oldum, mağdur gözüken ise o"

İSTANBUL, - Beşiktaş camiasının önemli isimlerinden İbrahim Toraman, geçmişte İbrahim Üzülmez ile arasında yaşanan olayla ilgili olarak, "Bence o dönem, İbrahim Üzülmez'in bana bireysel bir takıntısı vardı. İbrahim Üzülmez 1'inci kaptandı ama benim takımda daha çok ağırlığım vardı. Yabancı oyuncular benimle konuşuyordu, gençler benimle daha iyi anlaşıyordu. Bir maçta Üzülmez kötü oynuyor, hiç gücü yoktu. Devre arasında ben ayakkabımı bağlarken gelip, 'Sen mi bana küfür ettin' diyerek yumruk attı" dedi.

İbrahim Toraman son olarak, "Futbol bir tutku benim için... Futbolu bıraktıktan sonra kendimi gelişimime odakladım. Teknik direktörlük lisanslarımı aldım. Gelecekte bir gün gelişimimi tamamladığıma inandıktan sonra ülke futbolumuza hizmet etmek istiyorum. Gerek Türkiye'deki takımlar gerekse Beşiktaş camiasında teknik direktör olarak görev yapmayı çok isterim" diyerek sözlerini noktaladı.

Demirören Haber Ajansı / Spor