İbrahim Pusat Baş, Avrupa Şampiyonası için Hedef Büyütüyor

Eskişehirli genç kick boksçu İbrahim Pusat Baş, genç kategorilerde elde ettiği başarıları Avrupa şampiyonasında da sürdürmek istiyor.

Eskişehir'de yaşayan milli sporcu İbrahim Pusat Baş, 8 yaşında başladığı ve 10 yıldır sürdürdüğü kick boks kariyerine son 3 yıldır ise profesyonel olarak devam ediyor. Eskişehirli sporcu, bu süre zarfında gençlerde 2 kez Avrupa şampiyonu oldu. Öte yandan bu başarıları kazanmak için 1 sene boyunca ara vermeden antrenman yapan Baş, dünyanın en büyük kick boks turnuvalarından biri olan 'Glory Kickbox' turnuvasına katılmak istediğini söyledi. Ayrıca genç sporcu, antrenörü Tolga Aygün ile birlikte kick boksun olimpiyatlarda yer almasını hedeflediklerini belirtti.

"1 sene boyunca aralıksız antrenman yaptık"

İbrahim Pusat Baş, 3 yıldır profesyonel olarak dövüştüğünü dile getirerek, "3 yılda çok fazla başarı kazandık. Önümüzdeki yıllarda inşallah daha fazla başarıya yelken açarız. Milli takımla İtalya'nın Jesolo kentine gittik. Orada 81 kilo gençler full kontakt branşında ikinci kez Avrupa şampiyonu oldum. Zor bir süreçti, çok iyi hazırlandık. Sadece Avrupa şampiyonası için değil, 1 sene boyunca aralıksız, mola vermeden, tatil yapmadan antrenman yaptık. Emeğimizin karşılığını aldık bence. Şimdiki hedeflerim büyüklerde dünya ve Avrupa şampiyonluğu. Birkaç kez dünya ve Avrupa şampiyonu olmak, profesyonel arenada yurt dışında, Glory'de dövüşmek gibi büyük hedeflerim var. Nasipse olimpiyat şampiyonu olmak, dünya oyunlarında ve Avrupa oyunlarında yer almak istiyorum" dedi.

Tolga Aygün: "Yetenekli olduğunu zaten biliyordum, önemli olan bunu ortaya çıkarmaktı"

Yaklaşık 10 yıldır İbrahim Pusat ile beraber çalışan antrenör Tolga Aygün de, "Çocukluk yaşlarından beri yanımda, ama bir git-gel süreci vardı. Kulübü kurduktan sonra Pusat'a yarışmacılığın ciddiyetinden bahsettik. Yetenekli olduğunu zaten biliyordum, önemli olan bunu ortaya çıkarmaktı. Pusat'la bir yola baş koyduk. Antrenmanlarımızı periyotladık; kuvvet antrenmanları, sürat antrenmanları, taktik ve teknik antrenmanlar.. 2023, 2024 ve 2025'te gençlerde Avrupa şampiyonluğu, dünya üçüncülüğü, Dünya Kupası şampiyonlukları ve Türkiye şampiyonlukları ardı ardına geldi. En önemlisi Pusat, çok özverili ve yürekli bir çocuk. Bu işi severek yapıyor. Biz hep şunu söylüyoruz; 'Türk gencinin başaramayacağı hiçbir şey yok'. Önemli olan içindeki cevheri doğru ellerde yoğurabilmek" şeklinde konuştu.

"Bu süreçte en fazla puanı topladık"

Eskişehirli sporcunun başarıları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Aygün, "Kick boks branşında iki ayaklı Türkiye şampiyonası var. En fazla puanı toplayan sporcu milli takıma seçiliyor. Biz bu süreçte en fazla puanı topladık. Pusat şu anda kendi sıkletinde ve branşında dünya sıralamasında bir numarada. Türkiye'de düzenlenen Dünya Kupası'nda ikinci sıradaki sporcuyu yendi. Mükemmel bir hazırlık süreci geçirdik, bu bize Avrupa şampiyonası için referans oldu ve yüzde 100 kazanacağından emindik. Şimdi hedef hem amatörde hem profesyonelde yol yürümek. Profesyonelde Pusat'ı, Glory'de görürüz, ben buna inanıyorum. Amatörde ise İslam Oyunları'nda yer almak istiyoruz. Kick boks şu an olimpik olma yolunda hızla ilerliyor. Federasyon başkanımıza selam olsun, kick boksun olimpiyatlara girmesi için elinden geleni yapıyor. İnşallah olimpik bir branş olur ve biz de olimpiyatlarda yarışırız. Hedeflerimiz bunlar" diye konuştu. - ESKİŞEHİR