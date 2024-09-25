İbrahim Olawoyin: Alanyaspor Maçından İyi Bir Sonuç Almak İstiyoruz

Çaykur Rizespor'un Nijeryalı futbolcusu İbrahim Olawoyin, ligde bu hafta deplasmanda oynayacakları Alanyaspor maçından iyi bir sonuç almak istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor 28 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Rizespor, bu maçın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde devam etti.

Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Nijeryalı futbolcu İbrahim Olawoyin sezonun daha yeni başladığını dile getirdi. Takımın daha iyi seviyelere geleceğinin altını çizen Olawoyin, "Durumun takım olarak farkındayız ve bizler için zor bir durum. Sezon başından beri bu şekilde bir plan yapmamıştık. 4 maçımızı kaybettik ama takım olarak birlik içerisinde çalışıp bu durumu lehimize çevirmek istiyoruz. Sezon yeni başladı. Ben maç maç kendi performansımın da takımın performansının da daha iyiye gideceğine inanıyorum. Bu sezon yeni oyuncular da aramıza katıldı. Yeni bir takım oluşturduk diyebiliriz. Bizim birbirimizi tanımamız biraz zaman alacaktır. Hem bireysel olarak hem takım olarak kendimizi geliştireceğiz. Alanyaspor karşısında da iyi bir sonuç alacağız" ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör İlhan Palut'un kendilerini motive ettiklerini ve kayıplardan dolayı morallerinin bozulmasına müsaade etmediğini kaydeden 26 yaşındaki futbolcu, "İlhan hocamız elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Hiç kimsenin moralinin bozulmasına izin vermiyor. Zaten bu şekilde sonuçlar almayı bizler de planlamamıştık. Daha sıkı çalışarak, bizleri daha iyi motive ederek hocamız bize yardımcı olmaya çalışıyor. Gol atamama konusunda da çalışmalar yapıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu. - RİZE