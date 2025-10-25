Haberler

İbrahim Metehan Yaprak Finale Yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 79 kiloda mücadele eden milli güreşçi İbrahim Metehan Yaprak, rakiplerini mağlup ederek finale adını yazdırdı.

U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 79 kiloda mücadele İbrahim Metehan Yaprak finale adını yazdırdı.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 79 kiloda mücadele eden U20 Avrupa şampiyonu ve Dünya üçüncüsü milli güreşçi İbrahim Metehan Yaprak, tüm rakiplerini mağlup ederek finale yükseldi. Yaprak, ilk turda Sırp rakibi Andrija Ivanovic'i sadece 65 saniyede 10-0 teknik üstünlükle mağlup etti. İkinci turda Pan American Şampiyonu Kübalı Geannis Garzon Tamayo'yu zorlu bir mücadele sonunda 10-8 yenen milli güreşçi, çeyrek finalde Ermeni Hayk Papikyan'ı 3-1 mağlup ederek yarı finale çıktı.

Yarı finalde Bireysel Belaruslu Nikita Dmitriyevs Mayeuski'yi 5-2 mağlup eden Metehan Yaprak, finale çıktı.

Milli güreşçi, finalde bu yıl Zagreb'te düzenlenen Büyükler Dünya Şampiyonası'nda Dünya ikincisi olan Amerikalı Levi David Haines ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salonda kıyamet koptu! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği para

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği paraya bakın
Romulo, Süper Lig'in ardından Almanya'da da durdurulamıyor

Süper Lig'in ardından Almanya'da da durdurulamıyor
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi

Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi! Canlı yayında rakam verdi
Salonda kıyamet koptu! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği para

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği paraya bakın
Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı

Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
İşe gitmek için evden çıkan adam neye uğradığını şaşırdı: Abi piyango musun sabah sabah

İşe gitmek için evden çıkan adam neye uğradığını şaşırdı
Yakınları, 85 yaşındaki kadını hastanede terk etti

Okurken utandık! Günün vicdanları yaralayan haberi Çorum'dan
Hızını alamayan araç koyun sürüsüne daldı

Feci görüntüler! Koyun sürüsüne böyle daldı
Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı

Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.