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İbrahim Kutluay'ın oğlu Real Madrid'in altyapısına transfer oldu

Spor Haberleri

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın 14 yaşındaki oğlu Ömer Kutluay, İspanyol ekibi Real Madrid'in basketbol takımının altyapısına transfer oldu. İbrahim Kutluay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, oğlunun bu yeni yolculuğunda yanında olacağını ve gurur duyduğunu belirtti.

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın 14 yaşındaki oğlu Ömer Kutluay, İspanyol ekibi Real Madrid'in basketbol takımının altyapısına transfer oldu.

İbrahim Kutluay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sporculuk hayatımda başarının ve heyecanın her türlüsünü yaşadığımı düşünüyordum ama insanın oğlunun macerasına tanıklık etmesi bambaşka bir duyguymuş." ifadelerini kullandı.

Kutluay, "Cesaretle çıktığın bu yeni yolculuğunda, hayallerinin peşinden giderken sonuna kadar yanındayım oğlum. Dünyanın en büyük kulübünün formasını giyeceğin için seninle gurur duyuyorum." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor

İbrahim Kutluay Basketbolcu Real Madrid Spor Haberler

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