İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay, Real Madrid'e transfer oldu

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın oğlu, A. Efes'te forma giyen 14 yaşındaki Ömer Kutluay Real Madrid basketbol takımına transfer oldu.

Eski milli basketbolcu İbrahim'in Kutluay'ın oğlu, A. Efes'te forma giyen 14 yaşındaki Ömer Kutluay, Real Madrid basketbol takımının altyapısına transfer oldu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan İbrahim Kutluay, "Sporculuk hayatımda başarının ve heyecanın her türlüsünü yaşadığımı düşünüyordum ama insanın oğlunun macerasına tanıklık etmesi bambaşka bir duyguymuş. Cesaretle çıktığın bu yeni yolculuğunda, hayallerinin peşinden giderken sonuna kadar yanındayım oğlum. Dünyanın en büyük kulübünün formasını giyeceğin için seninle gurur duyuyorum" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL