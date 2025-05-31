İbrahim Kürşat Daloğlu'ndan Umut Dolu Açıklama

İbrahim Kürşat Daloğlu'ndan Umut Dolu Açıklama
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Gaziantep FK'nın Teknik Sorumlusu İbrahim Kürşat Daloğlu, takımın yeni sezona daha iyi şartlarla girmesini umduğunu belirtti. Daloğlu, Adana Demirspor ile berabere kaldıkları maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

- İbrahim Kürşat Daloğlu: "İnşallah Gaziantep Futbol Kulübü yeni sezona daha iyi şartlarla girer"

ADANA - Gaziantep FK'nın Teknik Sorumlusu İbrahim Kürşat Daloğlu, "Yeni sezona inşallah Gaziantep Futbol Kulübü daha iyi şartlarla, daha iyi bir şekilde girer ve gelecek adına umut verir" dedi.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Gaziantep FK, deplasmanda konuk olduğu Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep FK'nın Teknik Sorumlusu İbrahim Kürşat Daloğlu, "Sezonun bitişinde çocukları konsantre etmek çok zor. Açık alanda çok güzel bir maç izlettirdiğimizi düşünüyorum. İlk yarı yapamadığımız çok şey vardı ama ikinci yarı maçı hak ettiğimizi düşünüyorum. Yeni sezona inşallah Gaziantep Futbol Kulübü daha iyi şartlarla, daha iyi bir şekilde girer ve gelecek adına umut verir diye düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - Spor
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