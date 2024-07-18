Üye Girişi
Haberler

İbrahim Hacıosmanoğlu TFF Başkanlığına seçildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda İbrahim Hacıosmanoğlu başkan seçildi ve teşekkür konuşması yaptı. Hacıosmanoğlu, federasyonun kurullarına istifalarını sunmalarını talep etti.

TFF Başkanlığına seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu, "Yükümüz çok ağır. Cenabı Allah bu yolda beni ve arkadaşlarımı, bütün federasyonun kurullarını mahçup etmesin. Elbette burada seçim yapıldı, yönetim seçildi, denetleme seçildi, başkan seçildi. Ben buradan federasyonun kurullarına çağrı yapıyorum. Elbette at sahibine göre kişner. Biz oradaysak ona göre hareket edecekler ama etik olan; seçilen başkan ve yönetimin önünü açmak. Buradan kamuoyu adına talebim; yarından tezi yok istifalarını makama sunsunlar" dedi.

TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Hacıosmanoğlu, genel kurul da seçim gündeminin tamamlanmasının ardından teşekkür konuşması gerçekleştirdi. Hacıosmanoğlu, "Allah başarılı olmayı nasip etsin. Federasyon seçimlerinde algı yönetmeye çalışan kraldan daha çok kralcılar var. Siz iradeli olursanız insanlar sizin iradenize saygı duyar. Bu kraldan çok kralcılar her zaman Türk futbolunu yönetmeye çalıştılar ama iyi iş olduğunda kendilerine yazdırdılar, kötü bir şey olduğunda Cumhurbaşkanımıza yazdırdılar. Biz Türk futbolunu adaletli ve ahlaklı yöneteceğiz. Bundan herkes düşünen payını alır. İlk teşekkürümü Cumhurbaşkanımıza yapıyorum. Adaylar Cumhurbaşkanı baskısıyla çekiliyor dedi. Ben Cumhurbaşkanımız ile dost olmanın şerefini, gururunu taşıyorum. Bana söyleyen herkese de şunu söyledim. Sayın Cumhurbaşkanımız yarın iktidardan da düşse benim abim olarak her zaman yanımda olur. Böyle bir konu olmuş olsa beni arardı 'İbrahim ne yapıyorsun' diye söylerdi. Onun için Cumhurbaşkanımızın hakkını ona teslim edelim. Onu kullananların, onu zor durumda bırakanların bugün futbolun dışına, futbol ailesiyle beraber attığımız için bu konuda bize destek veren sağduyulu delegelerimize şükranlarımı sunuyorum. Biz çocukken maçları seyrederken Avrupa takımlarının oynadığı işte Tribünlerine zeminlerine hayran kalıyorduk. Cumhurbaşkanımız futbolu seven birisi futbolda da bu ülkeye çığır açtırdı" diye konuştu.

'KARDEŞLİĞİ VE BARIŞI SAĞLAMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK'

Kardeşliği, barışı sağlamak için yola çıktığını söyleyen Hacıosmanoğlu, "O sözü verdik. Yükümüz çok ağır. Cenabı Allah bu yolda beni ve arkadaşlarımı, bütün federasyonun kurullarını etmesin. Elbette burada seçim yapıldı, yönetim seçildi, denetleme seçildi, başkan seçildi. Ben buradan federasyonun kurullarına çağrı yapıyorum. Elbette at sahibine göre kişner. Biz oradaysak ona göre hareket edecekler ama etik olan; seçilen başkan ve yönetimin önünü açmaktır. Buradan kamuoyu adına talebim; yarından tezi yok istifalarını makama sunsunlar. Çok çalıştık son bir aydır çok yorulduk ama bu yorgunluğun Türk futbolunu güzel yarınlara taşımasına vesile olur. Teşekkür edeceğimiz çok insan var. Zaferler kolay kazanılmıyor. Bunların arkasında gizli kahramanlar da var Onlara da çok teşekkür ediyorum" dedi.

Divan kurulu başkanı Mehmet Baykan tarafından genel kurul kapatıldı ve ardından yeni başkan İbrahim Hacıosmanoğlu yönetim kurulu üyeleri ile birlikte fotoğraf verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Futbol Spor Güncel Haberler

Ne diyeceği merak konusuydu! Seçimi kaybeden Büyükekşi'den tek cümlelik veda

Ne diyeceği merak konusuydu! Seçimi kaybeden Büyükekşi'den tek cümlelik veda

 ''Zıkkım yesin, gebersinler'' sözü ortalığı karıştırdı! Yeniden Refah'ta 220 kişilik istifa

''Zıkkım yesin, gebersinler'' sözü ortalığı karıştırdı! Yeniden Refah'ta 220 kişilik istifa

 Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu

Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu

Bakmadan Geçme

Galatasaray Trencin maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Trencin maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Fenerbahçe Hull City maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Hull City maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Galatasaray Trencin maçı CANLI izle! (HD) 18 Temmuz Galatasaray Trencin maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Fenerbahçe Hull City maçı CANLI izle! (HD) 18 Temmuz FB Hull City maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? EXXEN canlı maç izle! (FENERBAHÇE-HULL CİTY) EXXEN spor canlı izle! 18 Temmuz EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın TV8.5 canlı izle! FENERBAHÇE-HULL CİTY TV8.5 CANLI 4K İZLE! 18 Temmuz TV8.5 HD kesintisiz donmadan canlı izle linki! Adnan Menderes Havalimanı seferleri iptal! İzmir'de uçak seferleri iptal mi edildi, ne oldu? Seferler neden iptal edildi? D-Smart Spor Smart CANLI izle! Galatasaray Trencin Spor Smart şifresiz canlı yayın linki! Spor Smart CANLI izle! (GALATASARAY TRENCİN MAÇI) Spor Smart donmadan ve kesintisiz izle! 18 Temmuz D Smart Go Spor Smart canlı yayın! Mehmet Büyükekşi ve Ali Koç neden kavga etti? TFF Başkanlık seçimleri sonuçlandı mı? Yabancı sınırı değişecek mi? İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı sınırı hakkında ne demişti? İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir? Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kim, nereli, kaç yaşında? Yeni TFF Başkanı kim oldu? SON DAKİKA! TFF Başkanı belli oldu İbrahim Hacıosmanoğlu kaç oy aldı? TFF seçim sonuçları TFF başkanlık seçim sonuçları! SANDIKLAR AÇILDI! Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu oy sayısı ve oy farkı kaç?
5 oy farkla kazandı! TFF'nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu

5 oy farkla kazandı! TFF'nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title