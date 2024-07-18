İbrahim Hacıosmanoğlu TFF Başkanı Seçildi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bugün Ankara'da yapılan olağan seçimli mali genel kurul toplantısında İbrahim Hacıosmanoğlu başkan seçildi.

TFF'den yapılan açıklamada eski başkan Mehmet Büyükekşi, Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun adaylık başvurularının kabul edildiği belirtilmişti.

Servet Yardımcı, 11 Temmuz'da yaptığı açıklamada başkan adaylığından çekildiğini duyurmuştu.

Bugün yapılan genel kurula, TFF Başkanı ve başkan adayı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, FIFA, UEFA temsilcileri, TFF başkan adayı İbrahim Hacıosmanoğlu, kulüp başkan ve yöneticileri ile delegeler katıldı.

Genel kurul görüşmelerinin ardından yapılan başkanlık seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Hacıosmanoğlu 134 oy aldı ve Mehmet Büyükekşi'yi 5 oy farkla geride bıraktı.

Yeni federasyon başkanı Haziran 2027'ye kadar görev yapacak.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor: Mecnun Otyakmaz, Bayram Saral, Zehra Neşe Kavak, Lale Cender, Fuat Gökdaş, Cengiz Gökay, Zafer Bahadır Saraç, Mevlüt Aktan, Bayram Akgül, Hasan Surözü, Ceyhun Kazancı, Mustafa Temel Bozbağ, Ural Aküzüm, Bilal Aslan.

İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir?

Akçaabat Sebatspor'da yöneticilik hayatına başlayan İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor’da 2005-2007 yılları arası başkan yardımcılığı görevini üstlendi.

26 Mayıs 2013 tarihinde yapılan seçimlerde kulübün 15. başkanı seçildi.

TFF Başkanı seçilmesinin ardından Trabzonspor bir tebrik mesajı yayımladı.

Kulüp, " Türkiye Futbol Federasyonu'nun Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu’nda Başkanlığa seçilen eski başkanlarımızdan Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nu tebrik ediyor, yönetim kuruluyla birlikte kendisine başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Hacıosmanoğlu, daha önce 2012 yılında Türkiye Futbol Federasyonu başkan adayı olmuş ve seçilememişti.

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu 1966 yılında 12 çocuklu bir ailenin 11'inci çocuğu olarak Trabzon’da dünyaya geldi.

Babası Hacı Osman Hüseyin Efendi İstanbul’da ticaret ile uğraşıyordu.

Uzun yıllar ticaret sektöründe faaliyet gösteren Hacıosmanoğlu çeşitli petrol ve inşaat işleriyle uğraştı.

Hacıosmanoğlu, Gezi Parkı eylemlerinin yaşandığı günlerde AKP’nin Kazlıçeşme mitinginde sahneye çıkan isimler arasında yer almıştı.

O dönem Trabzonspor’un başkanı olan Hacıosmanoğlu’nun, bu unvanla bir siyasi partinin mitinginde sahneye çıkması tepkilere neden olmuştu.

Al Jazeera Türk'e göre Hacıosmanoğlu, AKP mitingine çıkışını "Benim gidiş sebebim, Gezi Parkı'ndaki eylemlerle ilgili değildir. Ben başörtüsü mağduruyum. Geniş bir ailem var. Ablamın kızı üniversitede okurken ilk 3 sene çok başarılıydı ama 4'üncü sınıfta başını açmadığı için mezun olamadı. Eşim de mimarlık kazandığı halde okuyamadı. Ben bu konuda mağdur taraftan biri olarak tavrımı göstermek istedim ve o yüzden oraya gittim" ifadeleriyle açıklamıştı.