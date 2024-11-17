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İbrahim Hacıosmanoğlu, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin Tanıtımını Yapacak

İbrahim Hacıosmanoğlu, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin Tanıtımını Yapacak
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni yerel ve ulusal ölçekte tanıtma çalışmaları yapacaklarını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni yerel ve ulusal ölçekte tanıtma çalışması gerçekleştireceklerini bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Hacıosmanoğlu, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni ziyaret ederek incelemede bulundu.

Hacıosmanoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Spor AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sekmen'den merkezle ilgili bilgi aldı.

Merkezin donanımlı olduğunu belirten Hacıosmanoğlu, tesisi yerel ve ulusal ölçekte tanıtacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Spor
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