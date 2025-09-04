Türkiye, Gürcistan'ı Yenerek Dünya Kupası Yolunda Önemli Adım Attı

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Çok güzel bir kolej havası var. O dışardaki söylentiler, bu işe çomak sokmaya çalışan insanlar hakikatten Türk değil. Çok güzel bir aile ortamı var. Adı geçen oyuncular ile ilgili de, onların samimiyetini görseniz… Futbolda değişkenlik oluyor. Bugün hiç Trabzonspor'un kaptanı, Trabzonspor'dan bir yere gitmez dendi, gitti. Futbolcu her zaman yer değiştirebilir. Dünya Kupası'na 24 senedir katılamıyoruz. Böyle bir maç öncesi bu polemikleri yaratmak ancak vatan hainlerine yakışır" dedi.

Türkiye, FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımı'nın 10 kişi kaldıktan sonra akıllıca oynadığını ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "İlk maçlar her zaman zordur. Dünya Kupası yolunda Gürcistan ile oynadığımız maçı 3-2 kazanmak bizleri çok mutlu etti. Tabi zor bir deplasman. Gürcü futbolunda bir çıkış var. Önemli oyuncuları da var. Bizimkiler gerçekten iyi başladılar. Dengeli bir oyun oynadılar ve neticeyi aldılar. 10 kişi kalmamıza rağmen akıllıca oynadılar. Tebrik ediyoruz gerçekten. 2026 yolunda önemli bir engeli aşmış bulunuyoruz. Tabi ki bu yolun başı. Pazar günü İspanya ile oynayacağız. Sonrasında süreç devam edecek. Zor bir süreç ama sporcularımızın bu temposu, arkadaşlığı ve motivasyonu bizleri çok mutlu etti. Zor bir deplasmandan 3 puanla dönüyoruz. Milletimizi sevindirmek bizlere gurur veriyor. Milletimiz bu tip başarılardan, sporcularımızın ortaya koyduğu bu performanstan çok mutlu oluyorlar. Kendilerini tebrik ediyoruz. Bugün voleybol milli takımımız rakibini yenerek yarı finale kaldı. O da önemli bir başarı. Basketbolda Avrupa Şampiyonası'nda iyi gidiyorlar. Onlarda son 16'ya kaldılar. Grup birincisi oldular, 5'te 5 yaptılar. Bunların hepsi güzel. Milletimizi sevindirmek ve onları coşkuyla karşılamamız açısından önemli. Bizde takımımızı yalnız bırakmadık, geldik. Başkanımızı da, teknik ekibi de tebrik ettik. Sayın cumhurbaşkanımız da tebrik etti takımı. Gerçekten yakından takip ediyor. Sporu da yakından takip ettiği için bizim için çok önemli. Maçta 10 kişi kalıp dengeli götürmeleri, akıllıca hareket etmeleri güzeldi. Onları tebrik ediyor, gurur duyuyoruz. Yolları açık olsun. İnanıyoruz ki bu takım 2026 Amerika'da olacak. Yürekten inanıyoruz. Başladıkları gibi bitirecekler" diye konuştu.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU: İNŞALLAH KONYA'DA İSPANYA'YI YENİP ZAFERLE DÖNERİZ

Gürcistan deplasmanından galibiyetle dönülmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Burada aldığımız 3 puan çok önemli. Önemli olan okyanusta yakalandığınız fırtına değil, geminin limana gelip gelmemesi. Evet maç içerisinde fırtınaya yakalanmış olabiliriz ama sonuçta 3 puanı alıp buradan gidiyoruz. 9 yaşındaki kızımın temiz kalbine inanıyorum. Macaristan maçının skorunu bilmişti. İnşallah Konya'da İspanya'yı yenip zaferle döneriz" ifadelerinde bulundu.

'BU İŞE ÇOMAK SOKMAYA ÇALIŞAN İNSANLAR HAKİKATTEN TÜRK DEĞİL'

Bir süredir yaşanan polemikler hakkında da açıklamalarda bulunan Hacıosmanoğlu, "Benim lugatıma yakışsa kullanacağım kelime hazır da federasyon başkanıyım kullanamıyorum. Tarihin en kaliteli ve en deli kadrosu diyorum. Hocaya buradan sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Çok güzel bir kolej havası var. O dışardaki söylentiler, bu işe çomak sokmaya çalışan insanlar hakikatten Türk değil. Çok güzel bir aile ortamı var. Adı geçen oyuncular ile ilgili de, onların samimiyetini görseniz… Futbolda değişkenlik oluyor. Bugün hiç Trabzonspor'un kaptanı, Trabzonspor'dan bir yere gitmez dendi, gitti. Futbolcu her zaman yer değiştirebilir. Dünya Kupası'na 24 senedir katılamıyoruz. Böyle bir maç öncesi bu polemikleri yaratmak ancak vatan hainlerine yakışır. Onun için çok güzel bir hava var. Bu havayı yakalayan da ortamı sağlayan da hocamız. Bakanımla da zaten konuştuk. İçişleri bakanımızla da konuşacağız. En kısa zamanda Türk vatandaşı yapacağız. Aile ortamı ömür boyu devam edecek. İnşallah bu millete yakışan 24 senenin üzerine Amerika'ya gidip orada da başarılı olmak" yorumlarında bulundu.

Öte yandan Hacısomanoğlu, Gürcistan maçı öncesi Vincenzo Montella'nın soyunma odasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak Konya'da oynanacak İspanya maçına davet ettiğini söyledi.

SAFFET SANCAKLI: MİLLİ MAÇ OLDU MU HERKES SUSSUN

Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ise, "Tebrik ediyoruz. İnşallah pazar günüde devamı gelecek. Teşekkür ederiz hepsine. Bir sürü takımımız var. Çok güzide kulüplerimiz var. Ama milli takım maçı oldu mu herkesin biraz daha hassas davranması lazım arkadaşlar. Orada bu olmuş, şu olmuş hepsi bir kenara. Bu milli dava. Onun için herkesten ricamız milli maç oldu mu herkes sussun. ya güzel konuşsun, ya sussun" diye konuştu.