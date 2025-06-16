İbrahim Gürlekci, Zugspitze Zirvesi'nde Lösev İçin Tırmandı

İbrahim Gürlekci, Zugspitze Zirvesi'nde Lösev İçin Tırmandı
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LÖSEV gönüllüsü İbrahim Gürlekci, Almanya'nın en yüksek zirvesi Zugspitze'ye çıkarak lösemili çocuklar için dayanışma mesajı verdi. 8 saat süren solo tırmanış sırasında LÖSEV flamasını dalgalandırarak, çocuklara destek olma amacını vurguladı.

İZMİR'de yaşayan ve hobi amaçlı dağcılık sporu ile ilgilenen Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) gönüllüsü İbrahim Gürlekci (34), Almanya'nın en yüksek zirvesi, 2 bin 962 metre yüksekliğindeki Zugspitze'ye tırmanıp LÖSEV flamasını dalgalandırdı.

Kentte yaşayan ve bugüne kadar Türkiye'de Erciyes, Kaçkarlar ve Demirkazık gibi çok sayıda dağa tırmanan İbrahim Gürlekci, 14-15 Haziran'da bu kez Almanya'nın Bavyera Alpleri'nde yer alan 2 bin 962 metre yüksekliğindeki Zugspitze'ye çıktı. Höllental rotasını kullanarak zirveye ulaşan Gürlekci, 8 saat süren sola tırmanış sırasında buzul geçişlerinde krampon ve kazma kullanıp teknik zorluklara rağmen zirveye ulaştı. Bu yolculuğun sadece bir dağ faaliyeti olmadığını belirten İbrahim Gürlekci, "Her zirve bir anlam taşır. Bu defa o anlam lösemili çocuklar içindi. LÖSEV flamasını Almanya'nın zirvesine taşıyarak, onların yalnız olmadığını göstermek istedim. Bu bir dayanışma çağrısıydı" dedi.

8 SAATLİK SOLO MÜCADELE

Gürlekci, 14 Haziran gecesi Höllental Dağ Evi'nde konakladıktan sonra sabahın ilk ışıklarıyla tırmanışa başladığını dile getirerek, "Yaklaşık 8 saat süren solo tırmanış hem fiziksel hem mental açıdan önemli bir dayanıklılık gerektirdi. Rotanın buzul geçişi bölümleri, krampon ve kazma kullanımı gibi teknik donanım zorunluluğu nedeniyle ciddi hazırlık gerektiriyor" diye konuştu.

Daha önce Erciyes, Kaçkarlar ve Demirkazık gibi çok sayıda zirvede de benzer dayanışma mesajları verdiğine dikkati çeken İbrahim Gürlekci, Avrupa'daki ilk yüksek irtifa tırmanışında da bu geleneği sürdürdüğünü belirtip, "Benim için asıl mücadele dağda değil, hayatta zorluklarla savaşan çocuklarda. Onlara desteğimi dünyanın neresinde olursam olayım sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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