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İbrahim Gündüz-Sibel Altınkaya çifti çeyrek finalde elendi

İbrahim Gündüz-Sibel Altınkaya çifti çeyrek finalde elendi

Spor Haberleri

Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda masa tenisi karışık çiftlerde İbrahim Gündüz-Sibel Altınkaya ikilisi çeyrek finalde Almanya'dan Qiu-Mittelham ikilisine 3-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda masa tenisi karışık çiftlerde İbrahim Gündüz-Sibel Altınkaya ikilisi çeyrek finalde elendi.

Krakow'daki Hutnik Arena'da gerçekleştirilen karışık çiftler müsabakalarının çeyrek finalinde İbrahim Gündüz-Sibel Altınkaya ekibi, Almanya'dan Qiu-Mittelham ikilisiyle karşılaştı.

Rakibine 3-1 yenilen ay-yıldızlı takım, çeyrek finalde turnuvaya veda etti.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

İbrahim Gündüz Almanya Polonya Spor Haberler

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