İbrahim Gündüz-Sibel Altınkaya çifti çeyrek finalde elendi
Spor Haberleri
Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda masa tenisi karışık çiftlerde İbrahim Gündüz-Sibel Altınkaya ikilisi çeyrek finalde Almanya'dan Qiu-Mittelham ikilisine 3-1 yenilerek turnuvaya veda etti.
Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda masa tenisi karışık çiftlerde İbrahim Gündüz-Sibel Altınkaya ikilisi çeyrek finalde elendi.
Krakow'daki Hutnik Arena'da gerçekleştirilen karışık çiftler müsabakalarının çeyrek finalinde İbrahim Gündüz-Sibel Altınkaya ekibi, Almanya'dan Qiu-Mittelham ikilisiyle karşılaştı.
Rakibine 3-1 yenilen ay-yıldızlı takım, çeyrek finalde turnuvaya veda etti.
Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor