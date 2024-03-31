İbrahim Çolak ve Adem Asil Altın Madalya Kazandı

Antalya'da düzenlenen Vestel Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda İbrahim Çolak halka aletinde, Adem Asil ise yer aletinde altın madalyanın sahibi oldu.

Muratpaşa ilçesindeki İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen ve 27 ülkeden 108 sporcu katıldığı organizasyon, finallerle sona erdi.

Kupanın son gününde yer aleti finalinde milli sporcu Adem Asil, 14.400 puanla altın madalya elde etti.

Milli sporcu İbrahim Çolak da halka aleti finalinde 14.650 puanla altın madalya kazandı. Aynı kategoride Adem Asil ise 14.600 puanla ikinci sırayı aldı.