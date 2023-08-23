Dünya şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak'ın ismi Antalya Cimnastik Salonu'na verildi. Türkiye Cimnastik Federasyonu, bu kararı Türk cimnastiğinin büyükler kategorisindeki ilk dünya şampiyonu olan Çolak'a layık gördüğünü belirtti.

Dünya şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak'ın ismi Antalya Cimnastik Salonu'na verildi.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada, "Türk cimnastiğinin büyükler kategorisindeki ilk dünya şampiyonu İbrahim Çolak'ın ismi Antalya Cimnastik Salonu'na verildi. Muhteşem salon için bakanlığımıza, dünya şampiyonumuzun ismini layık gören Bakanımız Osman Aşkın Bak'a ve yardımcısı Hamza Yerlikaya'ya teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.