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İbrahim Çiftçi Polyak Imre ve Varga Janos Memorial Güreş Turnuvası'nda bronz madalya kazandı

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İbrahim Çiftçi, Macaristan'da düzenlenen Polyak Imre ve Varga Janos Memorial Güreş Turnuvası'nda serbest stil 97 kiloda bronz madalya kazandı. Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek İbrahim, final maçında İranlı Abolfazl Davoud Babaloo'yu 4-3 yenerek podyuma çıktı.

Polyak Imre ve Varga Janos Memorial Güreş Turnuvası'nda mücadele eden İbrahim Çiftçi, serbest stil 97 kiloda bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre İbrahim, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyondaki 3'üncülük maçında İranlı Abolfazl Davoud Babaloo ile karşılaştı.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek İbrahim, müsabakayı 4-3 kazanarak podyuma çıktı.

Kaynak: AA / Spor

İbrahim Çiftçi Macaristan Memorial Türkiye Paris Spor Güncel Haberler

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