İbrahim Çeçen Vakfından büyük başarı

İbrahim Çeçen Vakfı'nın yaklaşık dokuz ay gibi bir süredir başlattığı IC Elit Futbol akademi projesinde dört Ağrılı sporcu Milli Takımlar U-14 Bölge karmasına seçildi.

İbrahim Çeçen Vakfı'nın yaklaşık dokuz ay gibi bir süredir başlattığı IC Elit Futbol akademi projesinde dört Ağrılı sporcu Milli Takımlar U-14 Bölge karmasına seçildi.

Ağrı, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars, Iğdır, Bingöl ve Erzincan illerinin 2009 doğumlu futbolcularından oluşan karma maçlarında Erzurum ve Erzincan karşılaşmalarında Erzurum karmasına 2-1 yenilen, Erzincan karmasını ise 3-1 mağlup eden Ağrı karmasından 4 sporcu bölge karmalarına seçildi.

Verilen emeklerin karşılığını aldıkları için mutlu olduklarını söyleyen IC Vakfı Müdürü Dr. Meral Dinçer "Yaklaşık dokuz aydır bu çocuklarımızın sağlam bir futbol altyapısı alabilmeleri için çabaladık. Projemize IC Elit Akademi ismini vererek futbola yeni başlayan yetenekli sporcuları bir araya getirmek istedik. Nitekim bu çalışmalarımız sonucunda yerel ligde oynanan maçlar sonucunda IC Elit takımımız U-14 Ağrı şampiyonu oldu. Hafta sonunda yapılan bölge karmaları maçlarında ise dört sporcumuzu Milli Takımlar U-14 Bölge karmasına kazandırdık. Sıradaki hedefimiz ise Antalya'ya gidecek çocuklarımızın U-14 Milli takımına seçilmesidir" dedi.

Çocukların başarısı için bir çok kurumun işbirliği yaptığını söyleyen Dinçer, "Bu başarıda Türkiye Futbol Federasyonu Erzurum Bölge Müdürlüğü, Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile antrenörlerimizin katkısı çok büyük oldu. Hepsine İbrahim Çeçen Vakfı adına teşekkür ediyorum. İlerleyen aylarda 5.IC Minikler Futbol Şenliğini düzenleyerek çocuklarımızın spor altyapısına katkımızı sürdüreceğiz " dedi.

Milli Takımlar U-14 Erzurum Bölge karmasına kaleci Kartal Uçar, Forvet Haktan Koç, Orta Saha Emre Kağan Kaya ve Stoper olarak Beat Yıldırım seçildi. - AĞRI