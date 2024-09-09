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İbrahim Bölükbaşı, Paris Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazandı

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Judocu İbrahim Bölükbaşı, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazandı ve Türkiye'ye armağan ettiğini açıkladı.

2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan judocu İbrahim Bölükbaşı, Ankara'da yaptığı açıklamada, "Madalyamı zor durumlar atlatan Türkiye'ye armağan ediyorum" dedi.

ABB ASKİ Spor Kulübü ve milli takım sporcusu İbrahim Bölükbaşı, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda şampiyon oldu. Erkekler 90 kilogram J2 kategorisinde altın madalya kazanan Bölükbaşı, olimpiyatlarda gümüş madalya kazanan Kübra Korkut ve bronz madalya kazanan Nazan Akın Güneş ile Ankara'ya geldi. Bölükbaşı ve diğer sporcular havaalanında ailesi, yakınları, sporcu arkadaşları ve mehter takımı tarafından karşılandı.

"Madalyamı zor durumlar atlatan Türkiye'ye armağan ediyorum"

Paralimpik Oyunları'nda 28 tane madalya kazandıklarını ve bunun tarihi bir başarı olduğunu söyleyen Bölükbaşı, "Türkiye'nin judo tarihinde ilk defa altın madalya kazanarak olimpiyat şampiyonu oldum. Bizde emeği olan Mansur Yavaş'a ve Yüksel Arslan'a desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Önceden güreş yapıyordum. İki kere olimpiyatlarda başarısız oldum. Abdullah Başkan da güreş takımımızın hocasıydı, bana judoya gitmemi söyledi ve bizim için kulüpte branş açarak bizi judoya geçirdi. ASKİ Spor Kulübü'ne gittiğimde arkadaşlarım ve ailem bana güvendiler. Şampiyon olduğum için çok mutluyum. Orada İstiklal Marşı'nı okutmak kadar güzel bir şey yok. Madalyamı zor durumlar atlatan Türkiye'ye armağan ediyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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