İbrahim Bölükbaşı, Erzurum'da Altın Madalya İle Karşılandı

Para milli sporcu İbrahim Bölükbaşı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde altın madalya kazandı. Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonları Taha Akgül ve Rıza Kayaalp ile birlikte memleketi Erzurum'a gelen olimpiyat şampiyonu İbrahim Bölükbaşı havalimanında davul- zurna ve bar ekibinin gösterisi eşliğinde büyük bir coşkuyla karşılandı. Kendisini karşılamaya gelen babası Nevzat Bölükbaşı'nın elini öpen İbrahim Bölükbaşı, "Baba sözümü yerine getirdim" dedi.

Kendisini karşılamaya gelenler tarafından omuzlara alınan evli ve 3 çocuk babası İbrahim Bölükbaşı (34), "Memleketimdeyim. Doğduğum şehirdeyim. Spora başladığım Erzurum'dayım. Judoda Erzurum'a ilk altın madalyayı getirdiğim için çok mutluyum. 25 yıldır spor hayatımda devletime, spor bakanlığına, judo federasyonuna, güreş federasyonuna, antrenörlerime, güreşçi ve judocu arkadaşlarıma çok çok teşekkür ederim. Olimpiyatlara önceden iki defa güreşte katıldım ve 5'inci oldum. Yani Erzurum'da en yakın madalyayı ben almıştım. 2 defa da judoda gittim. Hedefim vardı olimpiyatlarda Erzurum'a altın madalya ya da madalyalar getirmek. Onu da Allah nasip etti bugün getirdim. Çok mutluyum. Benim için de memleketim için de çok gurur verici bir şey, Taha ve Rıza gibi olimpiyat şampiyonlarının gelip bizi burada bana eşlik etmesi çok gurur verici" diye konuştu.

BABA NEVZAT BÖLÜKBAŞI: ALTIN MADALYA ERZURUM'A ARMAĞAN OLSUN

Oğlu ile bir kez daha gurur duyduğunu söyleyen evli ve 9 çocuk babası Nevzat Bölükbaşı, "İbrahim üç sefer olimpiyata gitti. 97 kiloda iki sefer minder güreşine gitti, Allah nasip etmedi. Şimdi de judoda gitti, Allah nasip etti bir madalya getirdi. Erzurum'a armağan olsun. Küçükken bizim oralarda cuma güreşleri olurdu. Pasinler'de o cuma güreşlerinde biraz da ben hevesliydim güreşe ondan devam ettirdik. Judoya kendi geçti. Bir sefer teklif etmişler, gelip bakayım demiş. Gitti başladı. Allah da şampiyonluk nasip etti. Taha Akgül ve Rıza Kayaalp de ona eşlik etmiş Allah her ikisinden de razı olsun" dedi.

Havalimanından, Erzurum Büyükşehir Belediyesine geçen İbrahim Bölükbaşı ve beraberindekiler başkan Mehmet Sekmen'i makamında ziyaret etti. Başkan Sekmen, Bölükbaşı ile gurur duyduklarını belirterek sporcuyu boynuna taktığı altınla ödüllendirdi. Sekmen, Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'e de kehribar tespih hediye etti.