Üye Girişi
Haberler

İbrahim Alp Bakır, Genç Erkekler Dünya Boks Şampiyonası'na Hazırlanıyor

İbrahim Alp Bakır, Genç Erkekler Dünya Boks Şampiyonası'na Hazırlanıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

17 yaşındaki milli boksör İbrahim Alp Bakır, katıldığı 6 Türkiye Şampiyonası'nda 4 kez birinci olarak liderliğini pekiştirdi. Dünya Şampiyonası'ndan altın madalya hedefiyle Kastamonu'da yoğun bir hazırlık sürecinde.

Milli sporcu İbrahim Alp Bakır, ilk kez katılacağı Genç Erkekler Dünya Boks Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek için yumruk sallıyor.

Annesi koşucu, dedesi ise güreşçi olan 17 yaşındaki İbrahim, küçük yaşlardan itibaren spora ilgi duydu.

Çeşitli spor dallarında eğitim gören İbrahim, 9 yaşında anneannesinin yönlendirmesiyle boksa başladı.

Daha sonra katıldığı 6 Türkiye Şampiyonası'nda 4 kez birincilik kürsüsüne çıkan milli boksör, Karadağ'da 20 Ekim-5 Kasım tarihlerinde yapılacak Genç Erkekler Dünya Boks Şampiyonası'na milli takım ile birlikte Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanıyor.

İbrahim Alp Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boksa başlamadan önce yüzme, karate ve tekvandoyla ilgilendiğini belirtti.

Annesinin koşucu, dedesinin ise eski güreşçi olduğunu söyleyen İbrahim, "Anneannem kolumdan tuttu, 'Seni boksa yazdıracağım.' dedi. Ben de 'Tamam.' dedim. 2015 yılında anneannemin sayesinde boksa başladım. Antrenörüm Yavuz Kılıç ile birlikte 6 şampiyonaya katıldım. 6 organizasyonda 4 Türkiye şampiyonluğu elde ettim, birinde de ikinci oldum. Daha büyük başarılar için çalışmaya devam ediyorum." diye konuştu.

Dünya Şampiyonası'nın önemine değinen ve organizasyonun büyük mücadelelere tanıklık edeceğini anlatan İbrahim, "İlk kez katılacağım Dünya Şampiyonası'nda hedefim şampiyon olmak. Boksu çok seviyorum. İnsanı rahatlatıyor. Herkes tehlikeli zannediyor ama tehlikeli değil." ifadelerini kullandı.

Kamp merkezinde çalışmaları yoğun şekilde sürdürdüklerini dile getiren İbrahim, Dünya Şampiyonası'na takım olarak iyi çalıştıklarını aktardı.

Kendisinin spora küçük yaşta başladığını ve bu durumdan çok mutlu olduğunu vurgulayan İbrahim, "Çocuklar, gençler pes etmemeliler. Hangi spor olursa olsun bu işi severek yapmalılar." değerlendirmesinde bulundu.

Kamp merkezinden de memnun olduğunu anlatan İbrahim, takımla birlikte güzel çalışmalar yaptıklarını, Türkiye'yi gururlandırmak için ellerinden gelen çabayı sarf edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Spor

Dünya Şampiyonası Milli Takım kastamonu Türkiye Yaşam Dünya Spor

3 bölgemizi sallayan deprem! Şiddetli sarsıntı birçok ilde hissedildi

3 bölgemizi sallayan deprem! Vatandaşlar sokağa akın etti

 Depreme çalışırken yakalandılar! 'Koşma' dese de dinletemedi

Depreme çalışırken yakalandılar

 5.9'luk deprem sonrası Naci Görür'den ilk açıklama

5.9'luk deprem sonrası Naci Görür'den ilk sözler
Depreme canlı yayında yayında yakalanan sunucuların panik anları

Depreme canlı yayında yakalandılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şenol Sönmez ve Hadise sevgili mi? Hadise'nin yeni sevgilisi kim? Şenol Sönmez ile Hadise sevgili mi? Şenol Sönmez kimdir? Şenol Sönmez kaç yaşında, nereli? Kurban Bayramı 2025 tarihi! Kurban Bayramı ne zaman, hangi ay? 03 nerenin plakası? 03 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? BİM AKTÜEL KATALOĞU 18 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 18 Ekim Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Altın yükselecek mi? 16 Ekim Canlı Altın Kuru! Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? 02 nerenin plakası? 02 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Malatya depremi hakkında Naci Görür ne dedi? MALATYA'DA DEPREM! Malatya depreminde son durum ne? Okullar tatil mi edildi? Elazığ'da okullar tatil mi? 16 Ekim Çarşamba Elazığ'da okullar açık mı, kapalı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.