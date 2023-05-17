İbrahim Akın, Altay'ın Teknik Heyeti ve Oyuncularını Ziyaret Etti

Altay'ın alt yapısından yetişen İbrahim Akın, Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik heyeti ve oyuncuları ziyaret etti. Maddi sıkıntılara rağmen ligde kalmayı başaran takımı tebrik etti ve antrenmanı da takip etti.