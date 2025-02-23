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İbo Aslan İon Cutelaba boks maçı CANLI nereden izlenir (UFC)?

İbo Aslan İon Cutelaba boks maçı CANLI nereden izlenir (UFC)?
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Niğdeli İbo Aslan'ın müsabakası 22 Şubat'ı 23 Şubat'a başlayan gece oynanacak. Rakibi Ion Cutelaba ile karşılaşmasına saatler kala yayın bilgileri belli oldu. Peki, İbo Aslan İon Cutelaba boks maçı CANLI nereden izlenir (UFC)?

İbo Aslan Ion Cutelaba karşılaşması bu gece oynanacak. UFC'de yarış sürerken İbo Aslan maça çıkıyor. Müsabakayı canlı izlemek isteyenler saat ve kanal bilglisini araştırmaya başladı. Peki, İbo Aslan İon Cutelaba boks maçı CANLI nereden izlenir (UFC)?

İBO ASLAN - CUTELABA MAÇINI NEREDEN İZLENİR?

22 Şubat'ı 23 Şubat'a bağlayacak olan gece oynanacak olan karşılaşma S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak. Ultimate Fighting Championship müsabakaları S Sport üzerinden yayınlanıyor.

İBO ASLAN İON CUTELABA BOKS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA (UFC)?

Nefesler tutuldu. UFC kariyerinde Anton Turkalj ve Raffael Cerqueira ile maça çıkan ve galip ayrılan İbo Aslan Moldovalı rakibi Cutelaba ile ringe çıkacak.

UFC'de oynanacak olan İbo Aslan müsabakası 22 Şubat'ı 23 Şubat'a başlayan gece oynanacak. Rakibi Ion Cutelaba ile karşılaşmasına saatler kala yayın bilgileri belli oldu. Heyecanla beklenen müsabaka S Sport Plus ekranlarında yayınlanacak.

İbo Aslan İon Cutelaba boks maçı CANLI nereden izlenir (UFC)?

İBO ASLAN KİMDİR?

İbo Aslan adıyla bilinen Halil İbrahim Demiraslan 23 Nisan 1996'da Niğde'de dünyaya geldi. Türk hafif ağır sıklet karma dövüş sanatçısıdır. 2020-2023 yılları arasında Brave Combat Federation'da müsabakalara katılan Aslan, 2023 yılında Dana White's Contender Series'de Paulo Renato Jr. ile yaptığı karşılaşmayı kazanıp UFC'ye katılmaya hak kazanmıştır.

UFC'deki ilk profesyonel maçı, daha önce mağlup olduğu Anton Turkalj'ye karşı olmuş ve üçüncü roundda rakibini teknik nakavtla yenmiştir. UFC 308'deki ikinci maçında Rafael Cerqueria'yı birinci rounnda 51. saniyede nakavt ederek yenmiştir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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