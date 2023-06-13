İBBSK Tekvando Takımı Basınla Buluştu

Azerbaycan'da gerçekleştirilen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda madalya kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün (İBBSK) sporcuları, basınla bir araya geldi. İBBSK Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu, sporcularıyla gurur duyduklarını belirterek, Türkiye'de çok iyi sporcular olduğunu ve onları desteklemek istediklerini söyledi.

Azerbaycan'da gerçekleştirilen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda madalya kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün (İBBSK) sporcuları, basınla bir araya geldi.

İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısına, Merve Dinçel (49 kiloda altın), Nafia Kuş (+73 kiloda altın), Hakan Reçber (63 kiloda altın), Görkem Polat (54 kiloda bronz) ve Emre Kutalmış Ateşli'nin (+87 kiloda bronz) yanı sıra İBBSK Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu katıldı.

Burada açıklamada bulunan Aslanoğlu, sporcularıyla gurur duyduklarını söyledi.

Tekvandoda üstün başarı gösterildiğini belirten Aslanoğlu, "Millilerimiz Bakü'de 3 altın, 3 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazandı. 3 altın kazanan arkadaşlarımız burada yanımızda oturuyor. Mili takımlarımıza, ülkemize her zaman iyi sporcular yetiştirmek istiyoruz. Hedefimiz olimpiyatlara en fazla sayıda sporcuyla gidebilmek. Türkiye'de inanın çok iyi sporcular var. Bunları bulup desteklemek istiyoruz." diye konuştu.

Turnuvanın en iyisi seçilen Merve Dinçel, olimpiyatlarda da aynı başarıyı yakalamak istediğini dile getirerek, "Hem kişisel hem de takım halinde dünya şampiyon olduk. Geçen sene Avrupa şampiyonu olmuştum. Bunlar basamak. Topladığımız puanlarla olimpiyata gidiyoruz. İnşallah olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil edip, altın madalya ile dönmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ay-yıldızlı sporculardan Nafia Kuş, yaşadığı büyük sakatlığın ardından pes etmeyerek başarı yakaladığını dile getirdi.

Beraber çalışma sonucunda başarının geldiğini anlatan Hakan Reçber de ayın başarıyı olimpiyatlarda tekrar etmek istediğini aktardı.

Bronz madalya elde eden sporculardan Görkem Polat, sonuçlardan memnun olduklarını ifade ederken, Emre Kutalmış Ateşli ise hedeflerinin olimpiyatlar olduğunu yineledi.

Toplantı, fotoğraf çekimiyle sona erdi.