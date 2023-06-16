İBBSK sporcusu Merve Dinçel, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Merve Dinçel, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 49 kiloda altın madalya kazandı. Dinçel, Bakü halkının kendilerine olan ilgisinden memnun kaldığını dile getirdi ve hedefinin olimpiyatlarda da başarısını devam ettirmek olduğunu söyledi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü (İBBSK) sporcusu Merve Dinçel, Bakü halkının kendilerine olan ilgisinden memnun kaldığını dile getirerek, "Kariyerimin ikinci altın madalyasını Bakü'de elde etmek benim için çok önemliydi" dedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 49 kiloda mücadele eden ve altın madalya kazanan Merve Dinçel, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Hedefinin olimpiyatlarda da başarısını devam ettirmek olduğunu söyleyen genç tekvandocu, "Geçen sene Avrupa şampiyonu olmuştum, bu sene dünya şampiyonu oldum. Başarılarımın üzerine koyarak gittiğim için çok mutluyum. Bunu olimpiyatlara da taşımak istiyorum. Azerbaycan, çok farklı bir atmosferdi. Kardeş ülkemizde olduğumuzu bize hissettirdiler. Altın madalyayı Bakü'de kazandığım için mutluyum. Açıkçası bu durum beni çok büyük onure etti. Bize tribünlerden verdikleri çok güzeldi ve hala aklımdan çıkmıyor. Orada şampiyon olmak ve kariyerimin ikinci altın madalyasını Bakü'de elde etmek benim için çok önemliydi" şeklinde konuştu.

Turnuvanın final müsabakasında karşılaştığı Taylandlı rakibine saygı duyduğunu dile getiren Merve Dinçel, "Finalde 2 dünya, 1 olimpiyat şampiyonluğu bulunan bir rakip ile karşılaştım. Kendisine olan saygım sonsuz. O da benim gibi kilo vererek çalışma süreci geçirmiş bir sporcu. Onun da verdiği emekleri görüyorum. Onunla dövüşmek benim için onur verici. Onu yenerek altın madalya kazanmak ise daha çok onur verici bir durum" ifadelerini kullandı.

"Şu anda olimpiyat sıralamasında seri başıyım"

Katıldığı son iki turnuvadan altın madalya ile dönmesinin kendisini olimpiyat kotasında zirveye yerleştirdiğin vurgulayan dünya şampiyonu sporcu, "Bildiğiniz üzere sporcular olarak olimpiyatlara puan toplayarak katılıyoruz. Benim Avrupa ve dünya şampiyonalarından elde ettiğim puanlar şu anda olimpiyat kotasına otomatik olarak yerleştiriyor. Şu anda olimpiyat sıralamasında seri başıyım. Olimpiyatlara kadar bunun bu şekilde devam etmesi için elimden geleni yapacağım. Dünya şampiyonasındaki performansımı koruyarak olimpiyat madalyasını da kazanmak istiyorum" açıklamalarında bulundu.

"Bu ekip ile olimpiyatlara gideceğim için çok şanslı hissediyorum"

Profesyonel bir kulüpte olduğu için memnun olduğunu aktaran Dinçel, "İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu olarak turnuvaya katıldım ve altın madalya ile döndüm. Kulüpte olmaktan memnunum. Burada başkanlarımız ve antrenörlerimiz bizlere abi gibi yaklaşıyorlar. Herkes bize karşı profesyonel yaklaşıyor. Kulüp içerisinde bizlerin her sıkıntısına yardımcı olan bireyler var. Bu ekip ile olimpiyatlara gideceğim için çok şanslı hissediyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL