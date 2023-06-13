İBBSK'nın milli tekvandocularında hedef olimpiyatlar

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Erdem Aslanoğlu: Hedefimiz olimpiyatlara gidebildiğimiz en fazla sayıda sporcuyla gidebilmek

Merve Dinçel: Ülkemi en iyi şekilde temsil edip altın madalya ile dönmek istiyorum

Nafia Kuş: Olimpiyatlarda altın madalya kazanan ilk kadın sporcu olmak istiyorum

Görkem Polat: Aldığımız sonuçlardan çok memnunuz

Hakan Reçber: Olimpiyatlarda Servet Tazegül'den sonra altın madalya almak istiyorum

Emre Kutalmış Ateşli: Olimpiyatlarda da takım halinde aynı başarılara imza atmak istiyoruz

Mustafa AKIN/İSTANBUL,(DHA) ? Azerbaycan'da gerçekleştirilen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 6 madalyanın 5'ini elde eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün sporcuları basınla bir araya geldi.

İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısına, 49 kiloda altın madalya kazanan Merve Dinçel, +73 kiloda altın madalya elde eden Nafia Kuş, 63 kiloda altın kazanan Hakan Reçber, 54 kiloda bronz madalya kazanan Görkem Polat, +87 kiloda bronz madalya elde eden Emre Kutalmış Ateşli ve İBBSK Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu katıldı.

Sporcularla gurur duyduğunu ifade eden Erden Aslanoğlu, "Millilerimiz Bakü'de 3 altın 3 bronz toplam 6 madalya kazandı. 3 altın kazanan arkadaşlarımız burada yanımızda oturuyor. Mili takımlarımıza, ülkemize her zaman iyi sporcular yetiştirmek istiyoruz. Hedefimiz olimpiyatlara gidebildiğimiz en fazla sayıda sporcuyla gidebilmek. Türkiye'de inanın çok iyi sporcular var. Bunları bulup desteklemek istiyoruz" dedi.

MERVE DİNÇEL: ÜLKEMİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDİP ALTIN MADALYA İLE DÖNMEK İSTİYORUM

Turnuvada en iyi sporcu seçilen Merve Dinçel, olimpiyatlarda da aynı başarıyı elde etmek istediğini vurgulayarak, "Hem kişisel hem de takım halinde dünya şampiyon olduk. Geçen sene Avrupa şampiyonu olmuştum. Bunlar basamak. Topladığımız puanlarla olimpiyata gidiyoruz. İnşallah olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil edip altın madalya ile dönmek istiyorum" şeklinde konuştu.

NAFİA KUŞ: OLİMPİYATLARDA ALTIN MADALYA KAZANAN İLK KADIN SPORCU OLMAK İSTİYORUM"

Yaşadığı büyük sakarlığın ardından pes etmeyerek başarı yakaladığını dile getiren Nafia Kuş, "Takım arkadaşlarımla Cumhuriyet tarihinde bir ilki gerçekleştirdik ve dünya şampiyonu olduk. Bu takım bir parçası olduğum için çok mutluyum ve gururluyum. Bunlar sadece birer başlangıç. Ben inanıyorum ki takımımla birlikte çok daha güzel başarılara imza atacağız. Olimpiyatlara kısa bir süre kaldı. Aralık ayında bizim olimpiyat kotamız belli oluyor. Dünya şampiyonu oldum ama süreç devam ediyor, önümüzde çok önemli maçlar var. Olimpiyatlarda altın madalya kazanan ilk kadın sporcu olmak istiyorum" diye konuştu.

HAKAN REÇBER: OLİMPİYATLARDA SERVET TAZEGÜL'DEN SONRA ALTIN MADALYA ALMAK İSTİYORUM

Büyük bir başarıya imza attıklarını kaydeden Hakan Reçber ise, "Milli takım olarak büyük baları elde ettik ama madalyaların çoğu İBB'den çıktı. Ben kendi adıma çok mutluyum. İnşallah olimpiyatlarda bir kere daha altın madalya almak istiyorum. Benden önce Servet Tazegül aldı. Ben ilki olamam ama ikincisi olabilirim diye düşünüyorum. Arkadaşlarımla beraber büyük başarıya imza atacağız orada da" dedi.

GÖRKEM POLAT: ALDIĞIMIZ SONUÇLARDAN ÇOK MEMNUNUZ

Bronz madalya elde eden sporculardan Görkem Polat da, "Genel olarak çok zorlu bir süreç yaşadık. Bir önceki dünya şampiyonası buruk geçmişti ama bu şampiyonada aldığımız sonuçlardan çok memnunuz" ifadelerini kullandı.

EMRE KUTALMIŞ ATEŞLİ: OLİMPİYATLARDA DA TAKIM HALİNDE AYNI BAŞARILARA İMZA ATMAK İSTİYORUZ

Bronz madalya kazanan Emre Kutalmış Ateşli ise, "Gönül isterdi ki şampiyon olmak. Bu maçta nasip olmadı ama inşallah sonrasındaki maçlarda dünya şampiyonluğunu da getirebilirim ülkeme. Takım halinde çok güzel başarılara imza attık. Bu da bizim için çok gurur verici oldu. Erkek takımında Servet Tazegül'den sonra pek başarı gelmemeye başladı. Biz bunu genç nesiller olarak onların yerlerini doldurmaya başladık. Kadın takımımız hep iyiydi ama erkek takımı olarak yavaş yavaş bir çıkışa başladık. Hedefimiz olimpiyatlar. Olimpiyatlarda da takım halinde aynı başarılara imza atmak istiyoruz" dedi.