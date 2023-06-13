İBB Spor Kulübü Tekvando Takımı Dünya Şampiyonası'nda 6 Madalya Kazandı

Erdem Aslanoğlu: Hedefimiz olimpiyatlara gidebildiğimiz en fazla sayıda sporcuyla gidebilmek

Merve Dinçel: Ülkemi en iyi şekilde temsil edip altın madalya ile dönmek istiyorum

Mustafa AKIN/İSTANBUL, – Azerbaycan'da gerçekleştirilen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 6 madalyanın 5'ini elde eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün sporcuları basınla bir araya geldi.

Bronz madalya kazanan Emre Kutalmış Ateşli ise, "Gönül isterdi ki şampiyon olmak. Bu maçta nasip olmadı ama inşallah sonrasındaki maçlarda dünya şampiyonluğunu da getirebilirim ülkeme. Takım halinde çok güzel başarılara imza attık. Bu da bizim için çok gurur verici oldu. Erkek takımında Servet Tazegül'den sonra pek başarı gelmemeye başladı. Biz bunu genç nesiller olarak onların yerlerini doldurmaya başladık. Kadın takımımız hep iyiydi ama erkek takımı olarak yavaş yavaş bir çıkışa başladık. Hedefimiz olimpiyatlar. Olimpiyatlarda da takım halinde aynı başarılara imza atmak istiyoruz" dedi.