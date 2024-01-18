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İBB Spor İstanbul, yarıyıl tatilinde çocuklar için 2 etkinlik düzenleyecek

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor İstanbul, yarıyıl tatilinde çocuklar için 'Karneni Getir Buzda Kay' ve 'Karneni Getir Aqua'da Kay' etkinlikleri düzenleyecek. Kayıtlar yarın başlayacak ve etkinlikler 22-26 Ocak ve 29 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Buzda kayma etkinliği Silivri Kapı Buz Pisti'nde, suda kayma etkinliği ise Hidayet Türkoğlu Kompleksi'nde yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor İstanbul, yarıyıl tatilinde çocuklar için 2 etkinlik yapacak.

Yapılan açıklamaya göre, "Karneni Getir Buzda Kay" ve "Karneni Getir Aqua'da Kay" organizasyonları, yarıyıl tatilinde gerçekleştirilecek. Çocuklara hem yorgunluklarını atma hem de eğlenme fırsatı verecek etkinliğin kayıtları yarın başlayacak.

Silivri Kapı Buz Pisti düzenlenecek "Karneni Getir Buzda Kay" etkinliğinin ilki 22-26 Ocak, ikincisiyse 29 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında yapılacak. 6-17 yaş grubu çocuklarının katılacağı ve her gün 4 seansın yapılacağı etkinlikte seanslar saat 09.45'te başlayıp, 13.45'te sona erecek.

Toplamda 8 gün sürecek "Karneni Getir Aqua'da Kay" ise Hidayet Türkoğlu Kompleksi'nde düzenlenecek. Çocukların kış ortasında suda eğlenebilecekleri etkinliğin ilki 22–26 Ocak, ikincisi de 29 Ocak–02 Şubat tarihleri arasında yapılacak. 9-13 yaş grubu çocuklarının katılabileceği suda kayma etkinliği, her gün üç seans olacak şekilde, 11.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Spor

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